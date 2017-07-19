Цитата: Характер:

вот же какая закавыка: почти у 100% чиновников среднего и высшего звена минимум 2 образования, не считая какой-то забугорной или местной переподготовки и/или повышения квалификации, а жить проще не становится, да и сами они, судя по их поведению и отношению, кое-кого за бороду ухватили. Или они учились плохо, или так учат - все усложнять? Они же сами антиреклама нашему образованию!

а вы предлагаете вернуть тех прежних, безликих, без образования, говорящих по бумажке вернуть?