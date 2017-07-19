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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4245
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем срочно, в ей пастве идти в специально созданную для Вас ветку и гаварить за гляза!
Потому что на сайте нет ни одного казахоязычного!
А то вдруг кто то придет когда нибудь и вы не выговоритесь?
Своего рода психология, там тоже ха глаза все говорят..
Профайл

кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.07.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Потому что на сайте нет ни одного казахоязычного!


еще не полночь а уже истерика.
ты же русскоязычный, что за волнения?
будешь сегодня отмечать что ветка закрылась?
так ты в обсуждении и не участвовал, во флуде потявкивал только.

§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6285
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.07.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
почему я столь независим от них и потому тролль..


Анекдот про неуловимого Джо знаешь? :)
Профайл

§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3566
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.07.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Анекдот про неуловимого Джо знаешь? :)
Профайл Послать приватное сообщение Валентин

-я же тебя предупреждал неоднократно....приземлить тебя хотят не зарегестрированные ники..... и отправить на покой....исписался ты уже весь.... стал не интересен большинству форумщиков.....кризис жанра называется....))))) администрация не будет возражать... мнение большинства это сила!!!! 8-) :oops:
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Бывалый
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 19.07.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Анекдот про неуловимого Джо знаешь? :)

У тебя аргументы сильнее некуда.
Как обычно.
Ответить Новый топик
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