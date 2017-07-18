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≡ Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века... красной стены,красного бордюра,красной брусчатки...		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века... красной стены,красного бордюра,красной брусчатки...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28943
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не кронировали, не вырубили.... зато замуровали черти.... шприцом поливать а????
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zex
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века......




Отправлено: 18.07.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
скоро вырубят, ......

§ yudjin
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века......
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4703
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.07.17 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А что, главное это практичность во времена кризиса..

ну да... эт ты вдохновителю пегасов за 90 мильёнов и гранита скажи...
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ахеджакнутый
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века......




Отправлено: 18.07.17 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну как вроде эстетично..

Степняки, однако...

§ ГИП
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века......
ГИП


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 1240
Регистрация: 25.05.09
Отправлено: 18.07.17 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Да и можно как на новой набережной "25-ти лет непонятной незалежности" сделать вот такие ливневки порнографического вида:


Это 25 лет независимости от качества и культуры в строительстве.
Это итог 25 летнего независимого развития от строительных норм и правил «Отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная» в выполнении задач и функций по "руководству" и "контролю" в проведении работ по благоустройству и озеленению населённых пунктов.
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Читатель 1
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века......




Отправлено: 18.07.17 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сами работы и их качество уже настораживают "не на шутку"....если так дальше будет всё развиваться, то ....

правп
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века......




Отправлено: 18.07.17 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
очередной временный аким чудит над городом, хлеще предыдущего

Хохол
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века......




Отправлено: 18.07.17 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
правп:
очередной временный аким чудит над городом,

Да ладно , ярлыки вешать . Набережная на КЖБИ , хоть и была мишенью насмешек и усмешек , теперь является общим местом отдыха горожан . Семьи с детьми приходят , что б отдохнуть .

§ Доктор СИЗО
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века......
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3565
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.07.17 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Да ладно , ярлыки вешать . Набережная на КЖБИ , хоть и была мишенью насмешек и усмешек

-твой кореш, троль Алибек житняком засадит склоны горы.... и будет красиво....и никаких там деревьев и деревцев... ни ...ни....
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Флора
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века......




Отправлено: 19.07.17 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока не поздно нужно же вытащить брусчатку вокруг деревьев, сделать типа лунок. Их бы самих так замуровать с головой а в рот соломинку всунуть, ну что за идиотизм вообще творится, ну ни кому ни чего не надо-бабки, бабки любыми путями. Ведь какой то умник еще и работу принимал, мало один-комиссионно, как это вообще называется?! Ну не знаете сами как делать, есть куча информации в интернете и просто типовые руководства. Смотришь вот на такое нововведение и диву даешься.

[Исправлено: Gljuk, 19.07.2017 - 11:00]

Какой-никакой строитель
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века......




Отправлено: 19.07.17 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Ну..
Куски бэушного кирпича, ведро цемента с землей..
А что, главное это практичность во времена кризиса.."
А в акте выполненных работ? Наверняка, и кирпич новехонький и бетон В15? и качество присутствует? И кризиса нет...
А насчет эстетики....Попробуйте заложить слив в унитазе брусчаткой (битой, целая не войдет) или залить раствором, пусть г.....о просачивается...

архимед
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века......




Отправлено: 19.07.17 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привыкли ругать власть! Почему так происходит? Наверное потому, что "власть имущая" сама не знает ни СНИПы, ни порядок! Какой спрос с безграмотного, он же "памятник" безропотный: принеси, отнеси, накрой, налей! Других профессий и знаний не надо! Народ, не считается контролером, это власти друг перед другом боятся ударить лицом в грязь! Эти фото должны быть в Ютубе или у Президента страны, потому что "памятники" боится только голубиного помета, а не критики народной! Надо всему Казахстану и другим государствам показывать кто и как руководит регионами, какая показуха происходит!
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