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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4245
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем срочно, в ей пастве идти в специально созданную для Вас ветку и гаварить за гляза!
Потому что на сайте нет ни одного казахоязычного!
А то вдруг кто то придет когда нибудь и вы не выговоритесь?
Своего рода психология, там тоже ха глаза все говорят..
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 19.07.17 - 15:34
Комментарий проходит проверку.

§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6285
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.07.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
почему я столь независим от них и потому тролль..


Анекдот про неуловимого Джо знаешь? :)
Профайл
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Страница 230 из 230«1...228229230
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