112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #3434





(Пользователи) Сообщений: 4245

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 14:49 А встучать их значит быть стукачом..

И я им сказал, если я вас застучу, то мои знакомые старички сами не оценят этого и будут ко мне относиться как к стукачу, который говорит за глаза..

По мне так лучше прямо и честно..

За глаза как Уважаемые говорить для меня это полный беспредел..