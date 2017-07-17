Цитата: Ваш земляк:

Да он просто Робин Гуд!

Всегда обо мне с другими..

О чем я и говорил..

Прямо и честно в глаза никто из вас не скажет никогда..

Вам лучше за глаза обсуждать и осуждать, хорошая школа у Уважаемого, где нет никого с другим мнением, а именно тех, кого обсуждаете там за глаза..