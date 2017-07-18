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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2807
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 18.07.17 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
сейчас ем какое то дивное непонятное блюдо с помидором..

Жареные кольцами баклажан или цукини,сверху шмякнул ложку муюнеза и помадором накрыл.
Поражаюсь, как можно испортить так холодную закуску. :lol:
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1025
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.07.17 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Человек-Геноцид - типа "гурман"...
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112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 18.07.17 - 10:04
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4245
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.07.17 - 12:00
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4245
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.07.17 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи, Мистер Спортлото, почему вы опять привлекаете мое драгоценное внимание?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4245
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.07.17 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А то што шариком били, открытая информация..
Я ничего не придумывал..
Вот, что и получилось..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4245
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.07.17 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо то как..
Поменял передние колотки, замена всего полторы тысячи за все про все..
Я думал на каждое колесо..
Диски говорят нужно менять, выработка пошла..
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112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 18.07.17 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я думал


очень важная информация.
было бы еще чем.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4245
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.07.17 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи..
Уважаемый опять трусливо про казахояхычных, дискуссия в одни ворота без, конечно казахоязычных..
Что же это, какая то трусость?
Или скорее всего самомнение, ведь никого нет и он главный в теме и прав как всегда?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4245
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.07.17 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо было назвать тему Говорильня за глаза..
Пустая и глупая..
Обсуждающая казахоязычных..
Кто нибудь тут в здравом уме обсуждал русскоязычных с той стороны?
Да уш..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4245
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.07.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И никакое это не обсуждение..
Обыкновенная травля, за которую надеюсь когда то ответить придется..
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3565
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.07.17 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Блин..
Пока писал полицейские подъехали, стоянка в неположенном месте..
Пришлось отдать штуку..
Мне комменьы писать дорого обходится..

-зачем деньги им платил? ....твое положение Пользователя НГ позволяет фотографировать полицейских..... сегодня, они сами бы с утра искали.....фотокарточки выкупать....пока фотки на ютуб не попали))))) :lol: :lol: :lol: :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4245
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
твое положение Пользователя НГ позволяет фотографировать полицейских..

Не, местные же..
Молодняк.
Старички взяли бы две штуки..
Пусть учатся разговаривать, пусть будут психологами..
Работа у них нужно признать тяжелая и я нарушил все таки..
И то что они взяли со старика лишь штуку, достойно Уважения..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4245
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А встучать их значит быть стукачом..
И я им сказал, если я вас застучу, то мои знакомые старички сами не оценят этого и будут ко мне относиться как к стукачу, который говорит за глаза..
По мне так лучше прямо и честно..
За глаза как Уважаемые говорить для меня это полный беспредел..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4245
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот..
Только начал в глаза говорить им правду, тему закрыл Уважаемый..
Стыдно и обидно?
Да конечно..
Все, вся кучка так и не смогла аргументировать , почему я столь независим от них и потому тролль..
От них всех..
Только аргумент один, - Я легенд., ой , Я Пляхой, и у меня есть Свое Мнение..
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