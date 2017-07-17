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§ NG.kz
Государственные тролли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28943
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 18:14
– Ого! Ну-ка, расскажи поподробнее.
– Все очень просто. Почти каждый день к нам приходила директор департамента и давала задание на день или неделю. Определяла цели или жертвы. Например, она могла сказать: «Сегодня защищаем земельную реформу. Нужно убедить народ, что продажа земли иностранцам – это правильное решение».
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§ Валентин
Re: Государственные тролли
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6285
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.07.17 - 14:22
Цитата:
JereK:
ватники


Мне, кстати, давно любопытно - это слово должно быть очень обидным и оскорбительным, что ли?
В обиход это ввели свидомые хохлы пару лет назад, зачем за ними повторять?
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§ 112
Re: Государственные тролли
112


(Пользователи)
Сообщений: 4245
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 14:23
Цитата:
JereK:
думаю вполне себе честным будет предоставить вам самим расхлебывать кашу, которую вы заварили

Хм..
Какую же?
Что то ты вообще , плохо тебе..
Обвиняешь вот 12 миллионов за что то, обзываешь их троллями..
Жизнь не удалась?
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§ 112
Re: Государственные тролли
112


(Пользователи)
Сообщений: 4245
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 14:25
Цитата:
гость:

Да тебе не угодишь

Я что тут, в угождалки играю?
От вас , от толпы, науськивающуюся по первому зову, мне как видишь не нужно каких то угод..
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§ 112
Re: Государственные тролли
112


(Пользователи)
Сообщений: 4245
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 14:27
Цитата:
Медный:
это Вы снова про ТС и Советский союз?

Если читать умеешь и делать выводы о чем, то конечно не про ТС и не про Союз..
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§ 112
Re: Государственные тролли
112


(Пользователи)
Сообщений: 4245
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 14:31
Цитата:
Ваш земляк:
Да он просто Робин Гуд!

Всегда обо мне с другими..
О чем я и говорил..
Прямо и честно в глаза никто из вас не скажет никогда..
Вам лучше за глаза обсуждать и осуждать, хорошая школа у Уважаемого, где нет никого с другим мнением, а именно тех, кого обсуждаете там за глаза..
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§ drakon
Re: Государственные тролли
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11371
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.07.17 - 14:35
Цитата:
112:
Где то я уже это слышал..

Капитанская дочка,вроде А.Пушкина... :lol:
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1305
Re: Государственные тролли




Отправлено: 19.07.17 - 14:37
Комментарий удален модератором.

Все просто
Re: Государственные тролли




Отправлено: 19.07.17 - 14:38
Цитата:
Алибек:
но увы вы уже никогда не будите.

Да ладно, кто бы говорил. Нам может это уже и не нужно. А вот Вам, (история повторяется) лучше не зарекаться. И вот это чувство независимости, не понятно куда девается?

§ 112
Re: Государственные тролли
112


(Пользователи)
Сообщений: 4245
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 14:43
Короче суть всей темы такова - Привидение пляхой и 112й с ним, какие они пляхие и нехарошие...
Ах да, еще и 12 миллионов обвинили вместе с женщинами и детьми что они воры и взяточники..
Просто крик души какой то!
Беззмерно сочувствую!
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Все просто
Re: Государственные тролли




Отправлено: 19.07.17 - 14:51
Цитата:
Victor Yang:
Такого ни разу не было. Многие вспоминают, в основном, детство и молодость. Ну и соц. обесечение с качеством.

Да таким этого не понять, у них эмоции преобладают над разумом.
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