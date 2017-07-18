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§ NG.kz
Ночные гонки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28943
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая редакция!Уважаемые читатели и жители Нашего города!Сколько можно терпеть ночные гонки и рев мотора мотоциклов,которые носятся ночами по проспекту Абая!Она сейчас не везде освящается,они несутся колонной,дети ночью аж подлетают в кровати,скорость бешенная!
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§ Алиса
Re: Ночные гонки
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3382
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 18.07.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
пока не поступят жалобы им не разрешено действовать

а на кого конкретно мне жаловаться, к примеру? Пока я возьму трубку, наберу номер, дождусь ответа!!! - этого "тазика" митькой звали. Что я скажу полиции и на кого укажу -по их приезду (через час-полтора) ? Или меня за ложный вызов саму посадят?))))
Вот постояли бы они на улице - последили бы - аналогично как днем стоят. Сами бы все увидели. Днем они тормозят машины-"нарушители", а кто не слушается - "начинают преследовать" - тут же им никто не звонит, не просит о помощи, не пишет заявлений. В чем проблема это делать поздно вечером, ночью?
А где наши камеры наблюдения? Мелкотню (типа мусор выкинули из авто, мобильник и то не у всех, а как-то выборочно и т.д. ) они "видят", а подобных гонщиков - не "замечают" что ли?
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§ dandiv
Re: Ночные гонки
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 413
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 18.07.17 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
а на кого конкретно мне жаловаться, к примеру? Пока я возьму трубку, наберу номер, дождусь ответа!!! - этого "тазика" митькой звали. Что я скажу полиции и на кого укажу -по их приезду (через час-полтора) ? Или меня за ложный вызов саму посадят?))))

А вот хороший вопрос, к сожалению на который я ответить не могу :-( Посадить - не посадят, а вот потаскать по разным инстанциям могут... Именно это еще добавляет свою лепту в создаваемые ситуации. Одним самим нельзя (не уверен) действовать, другим заявлять (ведь знать, что тебя потом могут долго и усердно "таскать" до выяснения как-то не особо хочется).
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Житель
Re: Ночные гонки




Отправлено: 18.07.17 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Герцена тоже всю ночь байгуют, спать невозможно. Лучше бы ее вообще не ремонтировали.

не спящий
Re: Ночные гонки




Отправлено: 19.07.17 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да же на Карбышева в вечернее время летают.Многие зают как патрульки на Карбышева от автовокзала до кольца Уральского контролирут участок.Порой днём кажется,что патрулек под 10ку.Я уже орентируюсь.Как гонки начинаютя,значит патрульки шашлычок поехали закидывать в курдюк.Как они работают?

Мама
Re: Ночные гонки




Отправлено: 19.07.17 - 08:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смертники

Денис
Re: Ночные гонки




Отправлено: 19.07.17 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на вопрос нынешнему зам увд кустанайской области, Курмет Кенжехановичу "почему жолполициясы ничего не предпринимает" он ответил.что им запрещено устраивать погони за нарушителями. и все,расписывается в собственной несостоятельности.А вдруг они погонятся и он разобъется,кто будет виноват? так что гонщики,по сути террористы. потому как нет на них законодательной управы.А ведь ггонщик может быть нетрезв,под наркотой,вообще не иметь прав на вождение..или какой преступник...тогда кто за ним будет гоняться,если он чего выкинет и смоется..ведь за ним и погоняться запрещают. а ничего страшного. снимите видео с нарушителями, отдайте копию увдшникам под роспись,пусть ответят официально,что ичего не могут сделать,потом на них накатать телегу,в их несостоятельности,пусть уже оне там законы принимают между собой. как-то в сети общался на эту тему гонок в черте города с гонщиком. они презирают нас,говорят,что мы им завидуем,что не можем себе позволить купить байк за 10тыщ. и типа поетому их гнобим,мол,пусть лучше водители авто смотрят в зеркала. хотя вот,тут новость от 18 июля была,вВ рудном такой гонщик днем как раз объезжая по встречной полосе врезался в поворачивающий налево Ларгус. Итог, гонщик погиб...ехал с яхвным превышением скоростного режима. И кто-нибудь видел,чтобы у мотоциклов были госномера,чтобы их можно было идентифицировать в случае ДТП?? вот,так натворят,собъют вашего родственника и смоются...и никто их не найдет. получается это террористы и их надо расстреливать,как террористов. и их не прильщает гонять за городом ночью. Ведь там их никто не увидит и не услышит.

гость
Re: Ночные гонки




Отправлено: 19.07.17 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
заявлений от жителей не поступало, скорей всего пока не поступят жалобы им не разрешено действовать

Ога, за невключенные фары (к примеру) без жалоб и все разрешено. И что за бред, а охрана порядка и нолевая терпимость???

гость
Re: Ночные гонки




Отправлено: 19.07.17 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
запрещено устраивать погони за нарушителями. и все

Лукавит, не все, гоняться оно и глупо. Есть связь и ЦОУ, наперерез направлять патрульки надо, но это ж нужно грамотно руководить и соображать и быстро действовать, служить в общем.

§ antonK
Re: Ночные гонки
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 745
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 19.07.17 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поэтому и спальные районы в цене!
Потерпите, скоро зима уже, будет тише)
Но это не точно.
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§ Доктор СИЗО
Re: Ночные гонки
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3565
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.07.17 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вызвать на стрелку ихнее руководство.... как он у них называется - Главарь банды мотогонщиков или Смотрящий....неважно....наверное, читает эти строки ....и довольно ухмыляется.... и поговорить по душам.... а то будет, как в Питере.... тормозит водитель на пробке... и свою дверь летящему мотоциклу открывает....как бы нечаянно....переломы ног до бедер обеспечены торопыге...
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§ Baraken
Re: Ночные гонки
Baraken


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 09.02.17
Отправлено: 19.07.17 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот читаю ваши комментарии про шум мотоциклов, машин на проезжей части ночью и думаю что вам наверное надо как то понимать что живете в населенном пункте и рядом живет еще не одна сотня тысяч людей. В большинстве случаев шумы от работы двигателей не громче дневного! Просто ночь эти единичные звуки сильно режут слух, да и окна открытые сильно способствуют этому. Про дебилов с громкой музыкой и перегазовками во дворах жилых домов - вот их надо наказывать всеми способами! Про детей шумных у соседей - выпейте валерьянки и вставьте беруши! Поверьте соседи сами не в восторге от этого шума, разные причины могут быть от болезней до нервных расстройств у детей.
Запомните все пожалуйста - ПРАВО ОДНИХ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ТАМ ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ ПРАВО ДРУГИХ (немного перефразировал)
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§ Baraken
Re: Ночные гонки
Baraken


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 09.02.17
Отправлено: 19.07.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сам смотрю и завидую мотоциклистам, но трусоват для этого)))

[Исправлено: Gljuk, 19.07.2017 - 12:37]
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НУР
Re: Ночные гонки




Отправлено: 19.07.17 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вариант есть как бороться. Поставьте ДПСников с видеокамерами в местах где гоняют и записывйте. Они по Абая летают туда,обратно. После подряд двух нарушений на перездачу.Было бы желание работать,а не устраивать с нарушителей дойку.

Рихард
Re: Ночные гонки




Отправлено: 19.07.17 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сегодня на В.Интернационалистов напротив дворца спорта приземлился очередной гонщик. вот уже около 2-х часов там идут разборки. Въехал в старенькую иномарку. Ошметки на проезжей части валяются, да и сам мотцик тоже. Ну и без номеров как это и бывает. Это в середине дня. У жолполовцев достаточно сил и средств навести порядок, мобильных экипажей у них хватает, но этого не происходит. По ночам тоже спать любят они. Хотя провести рейды по ночным улицам для них раз плюнуть.

архимед
Re: Ночные гонки




Отправлено: 19.07.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смертников гонять не надо! Нужно применять краскопульты в отношении их, т.е.полицейскому нужно дать стреляющий краскопульт с вонючими присадками и законодательно закрепить ему стрелять в летящий мотоцикл! Краску изготавливать люминесцентную, чтобы потом найти смертника и изъять по суду мотоцикл в доход государства! А самого смертника наказать исправительными работами и использовать бесплатно на самых тяжелых работах! Сделать краску вонючую и краскопульт совсем несложно государству и выдать дорожным и другим полицейским для профилактики с целью предупреждения смертности на дорогах!
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