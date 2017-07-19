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§ NG.kz
Мальчик-гений из Тараза планирует запустить проект по обучению тьюторов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28942
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.17 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инвалид-колясочник набирает команду опытных специалистов для разработки собственного проекта.Разработкой проекта, по которому в государственную систему образования будут вводиться преподаватели для учащихся с ограниченными возможностями, предложил 15-летний мальчик-гений из Тараза Исаак Мустопуло.
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100
Re: Мальчик-гений из Тараза планирует запустить проект по...




Отправлено: 19.07.17 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"кроме Назарбаев Университета,"

Всё ясно.

Медный
Re: Мальчик-гений из Тараза планирует запустить проект по...




Отправлено: 19.07.17 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оказывается у нас есть "особенные". Которые, соответственно, требуют особенного отношения. А у нас как бы все равны, ноесть те кто равнее других. В общем думается мне, что данный товарищ хочет сказать, что у нас в обществе из инаалидов делают особенных жертв и помогают им, а они все бойцы по своей натуре и не требуют какогото снисходительного и особенного отношения.
Гений вроде как громковато сказано, была тут давеча новость в сми о украинском гении школярском, который учил инженеров-конструкторов танки делать.

§ Lamka
Re: Мальчик-гений из Тараза планирует запустить проект по...
Lamka


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 269
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 19.07.17 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Я сейчас имею представление о жизни и знаю, кем хочу стать. Хочу поступить в вуз. И знаю, что ни один вуз не готов принять меня, потому что не приспособлен, кроме Назарбаев Университета, – подвёл черту он.

Это не так...
Уже много лет существует дистанционное обучение в нашем городе наравне с заочным, а где то и являющимся преимуществом.
Все что надо знать. Приведу как пример, может кому и поможет данная информация (в частности людям с ограниченными возможностями). Ваша задача иметь дома компьютер/ноутбук + доступ в интернет.
1. Появляетесь в университете (поступаете). Получаете логин и пароль.
2. Получаете курс лекций в начале года (скачиваешь по паролю на сайте). Там даже тесты есть примерные, которые будут на тестировании.
3. По плану смотрите когда у вас "Точки контроля" (обычно их 3 - экзамен+2точки_контроля).
4. В назначенную неделю или 2 недели сдаете материал тестированием (есть объем знаний, который будет на точке контроля). Также зимой и летом сдаете экзамены (через интернет).
5. Думаю приехать 1 раз в год вы все же сможете, чтобы защитить курсовую работу (и то иногда можно сдать через интернет, непосредственно общаясь с тьютором).
6. Подготовка преподавателей (тьюторов), тоже проводится и материал они (в большинстве своем) умеют готовить для подачи в интернете. На моей памяти как только они были материально заинтересованы (ведь это их часы, соответсвенно и деньги), они всегда добросовестно относились к своей работе.
7. Так есть расписание, в какие дни определенный преподаватель "онлайн". Подключились и задали вопросы (по тестам, курсовой работе, экзамену и пр.)
8. Проводят и групповые конференции, когда несколько районов в аудиториях решают общую проблему (удобно для учащихся) области

Вообще тут много можно писать и расписывать.
Очень важно как университет (колледж) и пр. организовали работу. Подготовили своих преподавателей, будущих студентов. Я не буду писать, что если все кинуть на самотёк, то никаких положительных дел не выйдет, зачем такое описывать, если должно все быть как надо.

НУ И ЗАКОНЧИВ СВОЮ БУРЮ В СТАКАНЕ ХОЧУ ЗАДАТЬ ВСЕГО ВОПРОСЫ:
Какова то инновация данного молодого человека?
Все это уже существует, так же и для людей к ограниченными возможностями.
На что хватит 1200 долларов? (400 000 тнг).
Каков позыв? "ЭКСПО - круто! исполняй мечты!"...

эх... жаль что все это для галочки... :-x
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§ drakon
Re: Мальчик-гений из Тараза планирует запустить проект по...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11370
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.07.17 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господа. А не слишком ли много Гениев,
на 1 квадратный километр?... 8-)
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Гость
Мальчик-гений из Тараза планирует запустить проект по обучению тьюторов




Отправлено: 19.07.17 - 13:45
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