Цитата: - Я сейчас имею представление о жизни и знаю, кем хочу стать. Хочу поступить в вуз. И знаю, что ни один вуз не готов принять меня, потому что не приспособлен, кроме Назарбаев Университета, – подвёл черту он.

Это не так...

Уже много лет существует дистанционное обучение в нашем городе наравне с заочным, а где то и являющимся преимуществом.

Все что надо знать. Приведу как пример, может кому и поможет данная информация (в частности людям с ограниченными возможностями). Ваша задача иметь дома компьютер/ноутбук + доступ в интернет.

1. Появляетесь в университете (поступаете). Получаете логин и пароль.

2. Получаете курс лекций в начале года (скачиваешь по паролю на сайте). Там даже тесты есть примерные, которые будут на тестировании.

3. По плану смотрите когда у вас "Точки контроля" (обычно их 3 - экзамен+2точки_контроля).

4. В назначенную неделю или 2 недели сдаете материал тестированием (есть объем знаний, который будет на точке контроля). Также зимой и летом сдаете экзамены (через интернет).

5. Думаю приехать 1 раз в год вы все же сможете, чтобы защитить курсовую работу (и то иногда можно сдать через интернет, непосредственно общаясь с тьютором).

6. Подготовка преподавателей (тьюторов), тоже проводится и материал они (в большинстве своем) умеют готовить для подачи в интернете. На моей памяти как только они были материально заинтересованы (ведь это их часы, соответсвенно и деньги), они всегда добросовестно относились к своей работе.

7. Так есть расписание, в какие дни определенный преподаватель "онлайн". Подключились и задали вопросы (по тестам, курсовой работе, экзамену и пр.)

8. Проводят и групповые конференции, когда несколько районов в аудиториях решают общую проблему (удобно для учащихся) области



Вообще тут много можно писать и расписывать.

Очень важно как университет (колледж) и пр. организовали работу. Подготовили своих преподавателей, будущих студентов. Я не буду писать, что если все кинуть на самотёк, то никаких положительных дел не выйдет, зачем такое описывать, если должно все быть как надо.



НУ И ЗАКОНЧИВ СВОЮ БУРЮ В СТАКАНЕ ХОЧУ ЗАДАТЬ ВСЕГО ВОПРОСЫ:

Какова то инновация данного молодого человека?

Все это уже существует, так же и для людей к ограниченными возможностями.

На что хватит 1200 долларов? (400 000 тнг).

Каков позыв? "ЭКСПО - круто! исполняй мечты!"...



эх... жаль что все это для галочки...