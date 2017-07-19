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Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11370
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.07.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Дракош, у нас бананасов нет.

Как нету. У вас даже Зимние сорта есть,
местные. Видел на фотках Ярмарки.
Может ты просто не знаешь,что это
Бананы?... :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11370
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.07.17 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
здесь самогонкой торгуют....))

Конечно, Доктор. Ты же водку Челябинскую-
не завозишь.Приходится самогоном - питаться... :lol: :oops:
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 19.07.17 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

А точно, на последней ярмарки. Это сорт называется "Марикелло", т.к выведен одним известным селекционером. Даже кандидатская называется "Марикелловские сорта"

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11370
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.07.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Это сорт называется "Марикелло", т.к выведен одним известным селекционером.

Морозоустойчивые - наверное?... :lol: :-o
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11370
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.07.17 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот блиннн... Забыл совсем,что сегодня

приедут отопление ремонтировать и отключат
горячую и холодную воду.Успел набрать
только чайник,а они тут как тут

А как теперь - сливать? Придётся за
садовый домик... :-o :lol: :oops:
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 19.07.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Морозоустойчивые - наверное?.

Еще какие, держат 40 градусов. А если еще подкормить Hühnerfleisch, так все 50.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11370
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.07.17 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
А если еще подкормить Hühnerfleisch, так все 50.

Ты наверное хотел сказать-Hühnerscheise?...
:lol:
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* Доктор СИЗО
Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3563
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.07.17 - 13:38
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