Цитата: что есть случаи, когда по религиозным мотивам люди отказываются от вакцинации от опасных инфекции.

Не ужели нужна религиозная причина чтоб отказаться от вакцинации. Я вообще не представляю, как можно заставить родителей насильно вколоть ребенку "что то"? Не одна живая душа не заставит меня сделать это с моим ребенком против моей воли!