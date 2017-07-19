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§ NG.kz
В Казахстане предлагают законодательно закрепить обязательную вакцинацию
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28942
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Сейчас разрабатывается пакет поправок в законодательство, в том числе обсуждается вопрос о введении обязательного требования, например, вакцинации. Но есть как сторонники, так и противники этого. И мы обязаны учитывать мнение всех сторон. Пока решение не принято по этому поводу», - сообщил на брифинге в Правительстве министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан Нурлан Ермекбаев.
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FOMA
Re: В Казахстане предлагают законодательно закрепить...




Отправлено: 19.07.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
что есть случаи, когда по религиозным мотивам люди отказываются от вакцинации от опасных инфекции.

Не ужели нужна религиозная причина чтоб отказаться от вакцинации. Я вообще не представляю, как можно заставить родителей насильно вколоть ребенку "что то"? Не одна живая душа не заставит меня сделать это с моим ребенком против моей воли!

Гость
В Казахстане предлагают законодательно закрепить обязательную вакцинацию




Отправлено: 19.07.17 - 13:23
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