drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6496





(Полноправные пользователи) Сообщений: 11370

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:15 Цитата: Все просто:

Дракош, у нас бананасов нет.

Как нету. У вас даже Зимние сорта есть,

местные. Видел на фотках Ярмарки.

Может ты просто не знаешь,что это

Бананы?...