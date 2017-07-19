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≡ Болельщики ФК "Тобол" смогут организованно посетить выездную встречу костанайской команды с командой ФК "Астана"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Болельщики ФК "Тобол" смогут организованно посетить выездную встречу костанайской команды с командой ФК "Астана"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28942
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.17 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Болельщиков на матч отвезет специальный автобус. Кроме того, им будет предоставлен бесплатный проход на стадион «Астана арена», где 22 июля в 20:00 состоится матч 21 тура КПЛ «Астана» — «Тобол». По завершению матча автобус отправится в Костанай.
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111
Re: Болельщики ФК "Тобол" смогут организованно...




Отправлено: 19.07.17 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо за заботу, поедим, поддержим! С Жумой поздороваемся, давно не виделись.

Читатель 1
Re: Болельщики ФК "Тобол" смогут организованно...




Отправлено: 19.07.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вижу..- один болельщик едИт

* Доктор СИЗО
Re: Болельщики ФК "Тобол" смогут организованно...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3563
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.07.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У кого билеты на выставку Экспо-2017, двойная выгода....и футбол посмотрят и на выставке побывают.... так что нужно шерстить болельщиков среди бюджетников))))
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