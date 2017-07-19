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≡ По итогам десяти этапов ралли "Шелковый путь" казахстанский экипаж сохраняет пятую позицию в общем зачете		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
По итогам десяти этапов ралли "Шелковый путь" казахстанский экипаж сохраняет пятую позицию в общем зачете
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28942
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В общем зачете в категории "Грузовики" казахстанский пилот отстает от лидера Дмитрия Сотникова из команды "КАМАЗ-мастер" на 1 час 50 минут.
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* Доктор СИЗО
Re: По итогам десяти этапов ралли "Шелковый путь"...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3563
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.07.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Подвеска сегодня прям радует – от начала и до конца спецучастка промчали на максимуме
-так и должно быть.... :-) :-) :-) :-)
Профайл

мастер
Re: По итогам десяти этапов ралли "Шелковый путь"...




Отправлено: 19.07.17 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
- Подвеска сегодня прям радует – от начала и до конца спецучастка промчали на максимуме
-так и должно быть....


я настраивал подвеску, проблем не будет.

77
Re: По итогам десяти этапов ралли "Шелковый путь"...




Отправлено: 19.07.17 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Белорусы на МАЗе. Россия на КАМАЗе.Казахстан-IVECO. Алга Казахстан!!!

§ dandiv
Re: По итогам десяти этапов ралли "Шелковый путь"...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 413
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 19.07.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в девятом этапе он "ныл" и жаловался:
Цитата:
Артур Ардавичус отмечает, что трасса Урумчи - Хами оказалась своеобразной гонкой на выживание для всех участников раллийного марафона. "После 15 километров песков началось наказание длиной 400 километров. По такой дороге едут только подготовленные конкретно под эти условия экипажи, вроде "КамАЗов". Ровно как закончились пески, началось убийство машин. Я сегодня разговаривал с несколькими пилотами - всем пришлось не сладко. Леб разбил машину и сошел, по пути видели сгоревшую дотла гоночную машину - даже не разобрать, что это был за экипаж, одна "Тойота" была тотально "разобрана" на участке. Крутой участок, но зачем? Такими темпами к концу гонки останутся "КамАЗы" в гордом одиночестве. Какие-то триальные зоны, а не ралли. "Ползешь", чтобы не разбить машину, это разве ралли? Повышаешь скорость и с трамплина влетаешь в следующий, а потом в следующий, и так пока кубарем не полетишь, разбрасывая в пустыне элементы кузова, подвески и колеса. Этого мы насмотрелись сегодня", - добавил пилот. Подробнее: https://tengrinews.kz/allsports/takimi-tempami-kontsu-gonki-ostanutsya-kamazyi-artur-322544/
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§ dandiv
Re: По итогам десяти этапов ралли "Шелковый путь"...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 413
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 19.07.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто сказал что в гонке все должно быть легко? Что мешает подготавливать свое авто к гонкам? - Камазы ведь готовят...
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Читатель 1
Re: По итогам десяти этапов ралли "Шелковый путь"...




Отправлено: 19.07.17 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ардавичус....интересная казахская фамилия

ахеджакнутый
Re: По итогам десяти этапов ралли "Шелковый путь"...




Отправлено: 19.07.17 - 12:38
Комментарий удален модератором.

* Доктор СИЗО
Re: По итогам десяти этапов ралли "Шелковый путь"...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3563
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.07.17 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Кто сказал что в гонке все должно быть легко? Что мешает подготавливать свое авто к гонкам? - Камазы ведь готовят...

-все решаемо ....если Артур А. узнает размер призовой премии за первое место от Ивековцев и руководства области.....он на два дня раньше срока к финишу приедет.....
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