Артур Ардавичус отмечает, что трасса Урумчи - Хами оказалась своеобразной гонкой на выживание для всех участников раллийного марафона. "После 15 километров песков началось наказание длиной 400 километров. По такой дороге едут только подготовленные конкретно под эти условия экипажи, вроде "КамАЗов". Ровно как закончились пески, началось убийство машин. Я сегодня разговаривал с несколькими пилотами - всем пришлось не сладко. Леб разбил машину и сошел, по пути видели сгоревшую дотла гоночную машину - даже не разобрать, что это был за экипаж, одна "Тойота" была тотально "разобрана" на участке. Крутой участок, но зачем? Такими темпами к концу гонки останутся "КамАЗы" в гордом одиночестве. Какие-то триальные зоны, а не ралли. "Ползешь", чтобы не разбить машину, это разве ралли? Повышаешь скорость и с трамплина влетаешь в следующий, а потом в следующий, и так пока кубарем не полетишь, разбрасывая в пустыне элементы кузова, подвески и колеса. Этого мы насмотрелись сегодня", - добавил пилот. Подробнее: https://tengrinews.kz/allsports/takimi-tempami-kontsu-gonki-ostanutsya-kamazyi-artur-322544/
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