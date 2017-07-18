Флора Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века...... #23







Отправлено: - 10:55 Пока не поздно нужно же вытащить брусчатку вокруг деревьев, сделать типа лунок. Их бы самих так замуровать с головой а в рот соломинку всунуть, ну что за идиотизм вообще творится, ну ни кому ни чего не надо-бабки, бабки любыми путями. Ведь какой то умник еще и работу принимал, мало один-комиссионно, как это вообще называется?! Ну не знаете сами как делать, есть куча информации в интернете и просто типовые руководства. Смотришь вот на такое нововведение и диву даешься.



[Исправлено: Gljuk, 19.07.2017 - 11:00]