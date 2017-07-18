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≡ Гарантированный объем медицинской помощи будут получать все, независимо от участия в системе ОСМС — управление здравоохранения Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Гарантированный объем медицинской помощи будут получать все, независимо от участия в системе ОСМС — управление здравоохранения Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28941
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.17 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новая система обязательного социального медицинского страхования в Казахстане заработает с 1 января 2018 года, сообщила Слободенюк. Любой гражданин, который участвует в данной системе, сможет получить медицинскую помощь в любом медучреждении Казахстана.
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гость
Re: Гарантированный объем медицинской помощи будут получать все,...




Отправлено: 18.07.17 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Сейчас идет накопление выделенных на страхование средств" -
однажды этот процесс уже был успешно завершен. Где деньги З ?

Ну
Re: Гарантированный объем медицинской помощи будут получать все,...




Отправлено: 18.07.17 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слепой окулист, психованный психиатр ... Не вызывают доверия очень толстые медики, менеджеры здравоохранения. Вряд ли вылечит медик, не вылечивший себя, во всех смыслах.

§ peshexod
Re: Гарантированный объем медицинской помощи будут получать все,...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3251
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 18.07.17 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну дождались, теперь бы какой изворотливый не изговнял бы всё.
Долго мы шли к этому.
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§ 112
Re: Гарантированный объем медицинской помощи будут получать все,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4235
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.07.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вчера оплатил за полгода, 2446 в месяц плюс 300 тенге комиссия с разбивкой по месяцам.
Около 17ти вышло..
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кустанаец
Re: Гарантированный объем медицинской помощи будут получать все,...




Отправлено: 18.07.17 - 20:45
Комментарий удален модератором.

декаданс
Re: Гарантированный объем медицинской помощи будут получать все,...




Отправлено: 18.07.17 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я вчера оплатил за полгода,

..можно смело начинать болеть,чтобы получать обещанную ,,бесплатную,, медицинскую помощь...которую мы все так с ,,нетерпением,, ждали... :lol: :lol: :lol:

* drakon
Re: Гарантированный объем медицинской помощи будут получать все,...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11362
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.17 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Деньги начнут расходовать с 1 января 2018

Цитата:
декаданс:
.можно смело начинать болеть

Начинай,но с 1 января... :lol:
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§ Адам
Re: Гарантированный объем медицинской помощи будут получать все,...
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 883
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 19.07.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:-x Кто и на сколько в этот раз украдёт и озолотится?
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