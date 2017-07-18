Цитата: Все просто:

Дракош так это же алматинка, а где к ней выжимные барабаны? Или выжим белья в ручном режиме. Не жалеешь Барбару. Ну и техника там у Вас.

-не слушай....у тебя автомат. машинка.....почитай инструкцию.... пусть Барбара тебя в постели хорошо позажимает....))))))