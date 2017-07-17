Цитата: Алибек:

если не будет таких как они, то просто ватники вату, меж собой покатают... они предсказуемы тема известна на перед

Ага, у 112-го прямо разнообразие, да.

Цитата: Алибек:

раньше все было хорошо

Допустим, не всё, а некоторые элементы. Но эти элементы, цепляются, по принципу домино, за другие элементы, которые уже точно не восстановишь.

Цитата: Алибек:

нужно обратно в СССР

Такого ни разу не было. Многие вспоминают, в основном, детство и молодость. Ну и соц. обесечение с качеством.

Цитата: Алибек:

все испортили приезжие

А разве не так? Работать практически некому - вот и работают неквалифицированные работники.

Цитата: Алибек:

если бы мы были то мы бы и.тд.

Неправда. Тут каждый уже сидит на своём месте и быть на чьем-то не очень желает.