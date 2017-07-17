/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Государственные тролли		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 9 из 9«1...789
§ NG.kz
Государственные тролли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28941
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
– Ого! Ну-ка, расскажи поподробнее.
– Все очень просто. Почти каждый день к нам приходила директор департамента и давала задание на день или неделю. Определяла цели или жертвы. Например, она могла сказать: «Сегодня защищаем земельную реформу. Нужно убедить народ, что продажа земли иностранцам – это правильное решение».
Читать новость

гость
Re: Государственные тролли




Отправлено: 19.07.17 - 01:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

А что, обязательно нужно быть с вами и с вашей толпой, которую специально собрал в

Да тебе не угодишь! ты, то недоволен, ворчишь и хнычешь, что смог собрать и организовать, что все молчат. Теперь, что, наоборот....
Вечно недовольный?
Цитата:
112:
очередной пастух?

Вишь, как. Пастух. Ну ладно, предположим. Зависть?
:lol:

шапито
Re: Государственные тролли




Отправлено: 19.07.17 - 01:04
Комментарий удален модератором.

§ Ваш земляк
Re: Государственные тролли
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1025
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.07.17 - 01:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
тут есть индивидумы, всерьез верящие в "геноцид казахского народа", унесшего жизни миллионов казахов. А это уже ни разу не смешно.

Как мне объяснили:"Это его личное Мнение, и он имеет право его высказывать".
А вы говорите...
И причинно-следственные связи у этого индивидуума очень попутаны. То он ругает коммунистов, то он ругает тех, кто не заступился за коммунистов. Ну разве не тролль?!
Профайл

§ Victor Yang
Re: Государственные тролли
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8818
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.07.17 - 01:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Десяток-другой однотипных комментариев к любой значимой новости - создают иллюзию народной поддержки.

Кстати, настоящих таких ботов периодически и здесь наблюдаем. Там однотипны комменты, ники и кроме славословия никакого смысла нет. Беседа, естественно, не поддерживается.

[Исправлено: Victor Yang, 19.07.2017 - 01:18]
Профайл

§ Медный
Re: Государственные тролли
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 136
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.07.17 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
вы никак не можете отойти от совкового мышления, вам нужно показать врага

это Вы снова про ТС и Советский союз? :lol: :lol: Может тогда не стоит вам открывать роток, чтобы говорить о врагах и озвучивать их, а? ;-)
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Государственные тролли
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1025
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.07.17 - 01:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Конечно, это тебя оправдывает, что уж там. Несомненно, этим своим геройским поступком ты помог всем этим 500 работягам и прочим.

Да он просто Робин Гуд! Как та женщина, что берёт у богатых и даёт бедным!
Профайл

гость
Re: Государственные тролли




Отправлено: 19.07.17 - 01:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Какой порочный круг?
Зачем уволиться?
Мне нравится моя работа.
И я даже не собираюсь бросать писать на PL/SQL-е.

Знакомый у меня был. Гений программирования, но абсолютный ...неприспособленный в реальной жизни. Такой, не от мира сего, странноватый-это слабо сказано. Где он сейчас? Не знаю.
Может ты, это он?

[Исправлено: Ольга Колоколова, 19.07.2017 - 09:02]

Все просто
Re: Государственные тролли




Отправлено: 19.07.17 - 07:40
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: Государственные тролли
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6281
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.07.17 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Там однотипны комменты, ники и кроме славословия никакого смысла нет. Беседа, естественно, не поддерживается.


Ну так это самый простой и дешёвый, массовый вариант.
Есть и сложнее, разумеется.
Профайл

Медный
Re: Государственные тролли




Отправлено: 19.07.17 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помнится КГУ выпускал как-то специалистов по PR. Где они работают? Не троллями ли? И годы совпадают, было это в годках то 2006-2010

Ujcnm
Re: Государственные тролли




Отправлено: 19.07.17 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Все профессии нужны, все профессии важны"
Но эти трольчата шибко похожи на содержанок, гордящихся своим положением.
К тому же не мной замечено, что все тролли, как правило, поддерживают национализм, ваххабизм, ЛГБТ одновременно. Довольно интересное сочетание предпочтений.
Так что моё "фи" им.

Алибек
Re: Государственные тролли




Отправлено: 19.07.17 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игнор:
Пользуясь случаем я принимаю сторону Валентина и мне также ни нравяться троли 112 и бывалый! Мы должны все вместе обьявить им игнор и бойкот! У нас хорошая компания и мы будем общаться без оскорблений! Кто за мое решение? Валентин ответь как самый главный и умный

если не будет таких как они, то просто ватники вату, меж собой покатают, тогда эти ваши ватные коменты просто ни кто читать не будет, они предсказуемы тема известна на перед, раньше все было хорошо, нужно обратно в СССР, все испортили приезжие, если бы мы были то мы бы и.тд..., но увы вы уже никогда не будите.

[Исправлено: Gljuk, 19.07.2017 - 10:59]

Ujcnm
Re: Государственные тролли




Отправлено: 19.07.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алибек-Мыкола! Чапан из шаровар вытащи. У нас так не ходят :)

§ Victor Yang
Re: Государственные тролли
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8818
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.07.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алибек:
если не будет таких как они, то просто ватники вату, меж собой покатают... они предсказуемы тема известна на перед

Ага, у 112-го прямо разнообразие, да.
Цитата:
Алибек:
раньше все было хорошо

Допустим, не всё, а некоторые элементы. Но эти элементы, цепляются, по принципу домино, за другие элементы, которые уже точно не восстановишь.
Цитата:
Алибек:
нужно обратно в СССР

Такого ни разу не было. Многие вспоминают, в основном, детство и молодость. Ну и соц. обесечение с качеством.
Цитата:
Алибек:
все испортили приезжие

А разве не так? Работать практически некому - вот и работают неквалифицированные работники.
Цитата:
Алибек:
если бы мы были то мы бы и.тд.

Неправда. Тут каждый уже сидит на своём месте и быть на чьем-то не очень желает.
Профайл

§ JereK
Re: Государственные тролли
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 960
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 19.07.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алибек:
то просто ватники вату, меж собой покатают, тогда эти ваши ватные коменты


Вата на вате под ватой.. Какая жуть. *FACEPALM*

Цитата:
Алибек:
но увы вы уже никогда не будите.


Да не очень-то и хотелось. Я думаю вполне себе честным будет предоставить вам самим расхлебывать кашу, которую вы заварили. Полной ложкой. :lol:
Профайл
Ответить 
Страница 9 из 9«1...789
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Доктор СИЗО

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 152
Пользователей: 1
Всего: 153

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх