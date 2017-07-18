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Куратор темы: drakon
* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11362
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.17 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
проходящий:
ты попался на кукан.

Это как? Марик то - реальный человек.
И он пообещал мне и сделал.
Уважаю таких людей,держащих
своё слово... :lol: :-P
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11362
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.17 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот наша новая стиральная машина

Всё это удовольствие абашлось в
318.00 евро... :lol:
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* Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3558
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.07.17 - 07:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А чё её завозить то было?
За речкой Аят,Челябинская
область - начинается.Станица
Николаевская...Доктор,Докто

-эх ты, неуч.....всего 2 костанайские фирмы сумели наладить нормальные контакты с Челябинским спиртзаводом.... условия были жесточайшие....100 процентная предоплата на 10 вагонов водки.... доставка пшеницы в Тюбук, в ихний филиал....партия зерна не менее 200 тонн.... вывоз зерна по генеральной лицензии.... норматив - 1 тонна зерна на 10 ящиков водки.....и еще много, чего другого....
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 19.07.17 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот наша новая стиральная машина

Дракош так это же алматинка, а где к ней выжимные барабаны? Или выжим белья в ручном режиме. Не жалеешь Барбару. Ну и техника там у Вас.

* Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3558
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.07.17 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Дракош так это же алматинка, а где к ней выжимные барабаны? Или выжим белья в ручном режиме. Не жалеешь Барбару. Ну и техника там у Вас.

-не слушай....у тебя автомат. машинка.....почитай инструкцию.... пусть Барбара тебя в постели хорошо позажимает....))))))
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11362
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.07.17 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
-эх ты, неуч..

Да,Доктор. Я народ - не травил... :lol: :oops: :-o
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11362
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.07.17 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Дракош так это же алматинка,

Да я понял,только не понял,почему
дверка - такая большая
Цитата:
Все просто:
а где к ней выжимные барабаны?

Наверное беженец - стырил...
:lol: :oops:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11362
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.07.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
почитай инструкцию..

На русском инструкции - нету... :lol:
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* Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3558
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.07.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да,Доктор. Я народ - не травил... :lol: :oops: :-o

-я не травил народ....я смягчал тяготы переходного режима от социализма к капитализму....
-как сказал мудрый Ельцин.....забери у мужика со стола водку, завтра получишь такое.... вам, октябрьский переворот 1917 года сказкой покажется...
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* Доктор СИЗО
Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3558
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 19.07.17 - 11:48
Комментарий проходит проверку.
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Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 19.07.17 - 11:52
Комментарий проходит проверку.
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