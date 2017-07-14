Денис Re: «Дырки» Костаная. Приходится ходить по гравию #4







Отправлено: - 09:08 а воз и ныне там. задумайтесь,если бы вы были ответственным за такой бардак, сделали бы вы хоть что -нибудь если бы на вас не давили жалобами и вас бы отчитывали постоянно???ни-чего бы не делали, помтоу как надо де сделать еуропу для отдыха избранны ,например на берегу Тобола в Красном парттизане,Это первоочередное,а то прилетит вдруг волщебник на вертолете и увидит,что там газоны не выкрашены, аййайай будет. а тут каким-то мамочкам с колясками пройти нельзя,так они ж не возникают и боятся всего,так что пусть ходют как ходют и возбухаютЪ