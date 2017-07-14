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§ NG.kz
«Дырки» Костаная. Приходится ходить по гравию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28937
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Несколько лет назад прокладывали трубы по ул Гашека в сторону микрорайона Наурыз, - написала в «НГ» Кашеварова. - Для прокладки труб убрали тротуар, асфальт и ничего назад не вернули. В прошлом году власти в очередной раз обещали разобраться, но воз и ныне там. Мамам с колясками, да и всем остальным, приходится ходить по гравию. Кроме того, плохо закрыт люк, находящийся рядом с жилым комплексом.
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присоединившийся
Re: «Дырки» Костаная. Приходится ходить по гравию




Отправлено: 14.07.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«НГ»  предлагает костанайцам провести совместную «ревизию» ям на наших дорогах.

а толку то? ул.Гогля 67- " а воз и ныне там"

§ Медный
Re: «Дырки» Костаная. Приходится ходить по гравию
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 136
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.07.17 - 02:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Название статьи класс :-) Я уж подумал новая группа в ВК, типа "Курицы Костаная" :lol:
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§ Медный
Re: «Дырки» Костаная. Приходится ходить по гравию
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 136
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.07.17 - 02:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это самое. Вы бы (журналисты) за угол завернули, куда эта улица поворачивает к СХИ и посмотрели на проезжую часть, чисто американские горки... можно снимать крутые погони с отрывом колёс от дороги :lol:
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Денис
Re: «Дырки» Костаная. Приходится ходить по гравию




Отправлено: 19.07.17 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а воз и ныне там. задумайтесь,если бы вы были ответственным за такой бардак, сделали бы вы хоть что -нибудь если бы на вас не давили жалобами и вас бы отчитывали постоянно???ни-чего бы не делали, помтоу как надо де сделать еуропу для отдыха избранны ,например на берегу Тобола в Красном парттизане,Это первоочередное,а то прилетит вдруг волщебник на вертолете и увидит,что там газоны не выкрашены, аййайай будет. а тут каким-то мамочкам с колясками пройти нельзя,так они ж не возникают и боятся всего,так что пусть ходют как ходют и возбухаютЪ
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