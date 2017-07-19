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§ NG.kz
Не работает светофор на перекрестке Затобольск-Заречный
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28937
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.17 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже скоро месяц как в очередной раз перестал работать светофор на перекрестке Затобольск- Заречный. Работники областного акимата обещали до 1 июля он заработает- не заработал и если и заработает то на сколько дней или часов. Зачем заключают договора на обслуживание светофора с фирмой,которая не может обеспечить его нормальную работу?
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Никола
Re: Не работает светофор на перекрестке Затобольск-Заречный




Отправлено: 19.07.17 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такая же проблема возле вокзала на перекрестке Аль-Фараби - Темирбаева. Уже неделю не работает светофор. По Темирбаева идет сплошной поток (она главная по отношению к Аль-Фараби) и Автобусы с вокзала не могут выехать. Сегодня начал всех пропускать, пока мне сзади грозно не стали сигналить.

Денис
Re: Не работает светофор на перекрестке Затобольск-Заречный




Отправлено: 19.07.17 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не помню точно когда после сильного ветра, проезжаю вижу со стороны затоболовки погнутую опору светофора. дальше поснималивсе светофоры,дальше некторовые поставили,но они так для министря. всем известно ,что с конца мая ждут приезда министра,стригут траву,деревья безжалостно уничтожают,которые самосеянцы,лишь бы создать модный прикид еуропы по архимеду.)))
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