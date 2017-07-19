NG.kz Не работает светофор на перекрестке Затобольск-Заречный



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:04 Уже скоро месяц как в очередной раз перестал работать светофор на перекрестке Затобольск- Заречный. Работники областного акимата обещали до 1 июля он заработает- не заработал и если и заработает то на сколько дней или часов. Зачем заключают договора на обслуживание светофора с фирмой,которая не может обеспечить его нормальную работу?

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