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≡ Трое жителей Аркалыка погибли при столкновении "ГАЗели" и трактора в Акмолинской области 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Трое жителей Аркалыка погибли при столкновении "ГАЗели" и трактора в Акмолинской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28937
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Три жителя Аркалыка погибли в ДТП на трассе "Атбасар - Державинск" 14 июля. "ГАЗель" врезалась в трактор. Еще 9 человек получили травмы разной степени тяжести.
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§ Доктор СИЗО
Re: Трое жителей Аркалыка погибли при столкновении...
Доктор СИЗО


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Сообщений: 3552
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 18.07.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такая живописная дорога и страшная авария....скоростной режим здесь вообще не причем....кто то из них просто закемарил от монотонности дороги..... и произошло столкновение....
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§ Сэм
Re: Трое жителей Аркалыка погибли при столкновении...
Сэм


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 374
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 18.07.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как всегда скорее всего у на прицепе трактора отсутствовали задние габаритные огни. Разве трактор не должен ехать по проселочной дороге, которая виднеется рядом с трассой?
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Сеня
Re: Трое жителей Аркалыка погибли при столкновении...




Отправлено: 18.07.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сэм:
Как всегда скорее всего у на прицепе трактора отсутствовали задние габаритные огни.

Каждый год в костанайской области подобные случаи уносят жизни людей. Только почему в этот раз виноватым остался газелист?

§ пешеход
Re: Трое жителей Аркалыка погибли при столкновении...
пешеход


(Пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 18.07.17 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужен следственный эксперимент, хотя и так видно, что на прицепах нет габаритов. А вообще сколько прицепов, сеновоз и 2 ПТС?
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Житель
Re: Трое жителей Аркалыка погибли при столкновении...




Отправлено: 18.07.17 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виноват газелист потому что превысил скорость,не соблюдал дистанцию,не обеспечил безопасность пассажиров,авария случилась в светлое время суток и он мог видеть трактор с телегой,а что трактор на трассе это другой вопрос.Жаль 50 лет а ума не нажил,заменил бы лучше троих погибших ни в чём не виновных людей потому что это его вина.Сегодня микроавтобус с пассажирами по трассе Костанай-Сарыколь так же летел больше 120 км и выехал для обгона на встречную полосу,чудо свершилось,разъехались,кто в этой ситуации виноват,не водитель ли встречного авто или пассажиры?Вину должен,обязан признать водитель газели,потому что он безмозглый идиот,потому что это его вина.

§ Грибоедов
Re: Трое жителей Аркалыка погибли при столкновении...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 430
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 18.07.17 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тракторный прицеп всегда движется с большой амплитудой. Его мотает из стороны в сторону. Как видно из фото, столкновение произошло со вторым прицепом, у которого амплитуда еще больше. Каждые несколько секунд прицеп швыряет на метр влево, потом на метр вправо. Какой тут может быть обгон, да еще на скорости?
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Хохол
Re: Трое жителей Аркалыка погибли при столкновении...




Отправлено: 19.07.17 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
Тракторный прицеп всегда движется с большой амплитудой. Его мотает из стороны в сторону.

Откуда такие познания ? Его мотает когда у прицепа в конструкции не круг , а рулевые тяги , и они раздолбаны . В данном случае на фото , прицеп имеет круг-поворота , не могло его болтать . Да и скоростя у тракторов не те для разбалтывания , не камаз . А по повреждениям газели видно , что шофёр лётчик . Да ж если бы по твоему , прицеп мотнуло и он зацепил газель при обгоне , на малых скоростях таких жертв и повреждений не было бы . Удивительно что ни чего не загорелось .

Гость
Трое жителей Аркалыка погибли при столкновении "ГАЗели" и трактора в Акмолинской области




Отправлено: 19.07.17 - 09:37
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