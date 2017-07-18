Хохол Re: Трое жителей Аркалыка погибли при столкновении... #7







Отправлено: - 08:50 Цитата: Грибоедов:

Тракторный прицеп всегда движется с большой амплитудой. Его мотает из стороны в сторону.

Откуда такие познания ? Его мотает когда у прицепа в конструкции не круг , а рулевые тяги , и они раздолбаны . В данном случае на фото , прицеп имеет круг-поворота , не могло его болтать . Да и скоростя у тракторов не те для разбалтывания , не камаз . А по повреждениям газели видно , что шофёр лётчик . Да ж если бы по твоему , прицеп мотнуло и он зацепил газель при обгоне , на малых скоростях таких жертв и повреждений не было бы . Удивительно что ни чего не загорелось .