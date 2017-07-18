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Алиса:
а на кого конкретно мне жаловаться, к примеру? Пока я возьму трубку, наберу номер, дождусь ответа!!! - этого "тазика" митькой звали. Что я скажу полиции и на кого укажу -по их приезду (через час-полтора) ? Или меня за ложный вызов саму посадят?))))
А вот хороший вопрос, к сожалению на который я ответить не могу Посадить - не посадят, а вот потаскать по разным инстанциям могут... Именно это еще добавляет свою лепту в создаваемые ситуации. Одним самим нельзя (не уверен) действовать, другим заявлять (ведь знать, что тебя потом могут долго и усердно "таскать" до выяснения как-то не особо хочется).