Денис Re: Ночные гонки #20







Отправлено: - 08:54 на вопрос нынешнему зам увд кустанайской области, Курмет Кенжехановичу "почему жолполициясы ничего не предпринимает" он ответил.что им запрещено устраивать погони за нарушителями. и все,расписывается в собственной несостоятельности.А вдруг они погонятся и он разобъется,кто будет виноват? так что гонщики,по сути террористы. потому как нет на них законодательной управы.А ведь ггонщик может быть нетрезв,под наркотой,вообще не иметь прав на вождение..или какой преступник...тогда кто за ним будет гоняться,если он чего выкинет и смоется..ведь за ним и погоняться запрещают. а ничего страшного. снимите видео с нарушителями, отдайте копию увдшникам под роспись,пусть ответят официально,что ичего не могут сделать,потом на них накатать телегу,в их несостоятельности,пусть уже оне там законы принимают между собой. как-то в сети общался на эту тему гонок в черте города с гонщиком. они презирают нас,говорят,что мы им завидуем,что не можем себе позволить купить байк за 10тыщ. и типа поетому их гнобим,мол,пусть лучше водители авто смотрят в зеркала. хотя вот,тут новость от 18 июля была,вВ рудном такой гонщик днем как раз объезжая по встречной полосе врезался в поворачивающий налево Ларгус. Итог, гонщик погиб...ехал с яхвным превышением скоростного режима. И кто-нибудь видел,чтобы у мотоциклов были госномера,чтобы их можно было идентифицировать в случае ДТП?? вот,так натворят,собъют вашего родственника и смоются...и никто их не найдет. получается это террористы и их надо расстреливать,как террористов. и их не прильщает гонять за городом ночью. Ведь там их никто не увидит и не услышит.