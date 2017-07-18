Все просто Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6484







Отправлено: - 09:08 Цитата: drakon:

Вот наша новая стиральная машина

Дракош так это же алматинка, а где к ней выжимные барабаны? Или выжим белья в ручном режиме. Не жалеешь Барбару. Ну и техника там у Вас.