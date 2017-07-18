Медный Re: ДВД Костанайской области прокомментировал ДТП с участием... #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 136

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:34 Не ну а как их пресекать? тема то старая! Затобольск, постоянно щеглы гоняют на скутерах, как в фильме "Такси" и никто их не ловит! Почему?

Попробую ответить сам: Потому что если за ними погонишься и он (щегол, так и мотоциклист) убьётся, то будет куча разбирательств с господами полицейскими, и велика вероятность, что их посадят.



Опять же это лишь версия. Кто знает реальную причину: не обращения внимания на сей факт господами полицейскими?



[Исправлено: Медный, 19.07.2017 - 02:37]