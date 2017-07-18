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§ NG.kz
ДВД Костанайской области прокомментировал ДТП с участием мотоциклиста
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28936
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По факту смертельного ДТП в Рудном, в котором 14 июля погиб мотоциклист, полиция проводит досудебное расследование, сообщает пресс-служба ДВД.


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§ 112
Re: ДВД Костанайской области прокомментировал ДТП с участием...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4235
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.07.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моцики в Рудном сильно прям гоняют до невозможности..
Дороги широкие, двойных дорог много..
А еще пьянь эта гоняет на трехколесных каких то, не знаю, почему их не останавливают..
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Карабалык
Re: ДВД Костанайской области прокомментировал ДТП с участием...




Отправлено: 18.07.17 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это кто так искарёжил ДТП? По вашему фото удар при повороте на лева должен был в правую сторону Ларгуса раз они ехали друг другу навстречу.Ларгус и мотоциклист двигалиь в одом направлении.Ларгус с вкл.левым поворотом стал поворачиват на лева.Есть видео Ларгуса на ВК 10 Регион.

НУР
Re: ДВД Костанайской области прокомментировал ДТП с участием...




Отправлено: 18.07.17 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карабалык:

согласен.Читайте внимательно Мотор КЗ "Дорожный патруль".Есть видео.

Денис
Re: ДВД Костанайской области прокомментировал ДТП с участием...




Отправлено: 18.07.17 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, что ж? еще одним гонщиком меньше. Одному гонщику по Ленина прилетела бутылка, время в реанимации и больше не гоняет.. может естественный отбор происходит?

Учун
Re: ДВД Костанайской области прокомментировал ДТП с участием...




Отправлено: 18.07.17 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А с водилой Ларгуса что? Судя по фото нехилый удар в водительскую дверь. Еще и в кровище все, брррр...

FOMA
Re: ДВД Костанайской области прокомментировал ДТП с участием...




Отправлено: 18.07.17 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Шлем мотоциклиста отлетает в сторону

... а в шлеме голова! Что можно сказать про лихачей на мотоциклах? - "хрустики" если одним словом! Жажда скорости ...

Гость
Re: ДВД Костанайской области прокомментировал ДТП с участием...




Отправлено: 19.07.17 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По Костанаю почти ежедневно гоняют спортивные байки ближе к полуночи в центре на бешенной скорости. И ни одной полицейской машины кто бы мог это пресечь!!! Достали уже!!! Один уже доездился, ждём остальных...

§ Медный
Re: ДВД Костанайской области прокомментировал ДТП с участием...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 136
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.07.17 - 02:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не ну а как их пресекать? тема то старая! Затобольск, постоянно щеглы гоняют на скутерах, как в фильме "Такси" и никто их не ловит! Почему?
Попробую ответить сам: Потому что если за ними погонишься и он (щегол, так и мотоциклист) убьётся, то будет куча разбирательств с господами полицейскими, и велика вероятность, что их посадят.

Опять же это лишь версия. Кто знает реальную причину: не обращения внимания на сей факт господами полицейскими?

[Исправлено: Медный, 19.07.2017 - 02:37]
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