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§ NG.kz
Государственные тролли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28936
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
– Ого! Ну-ка, расскажи поподробнее.
– Все очень просто. Почти каждый день к нам приходила директор департамента и давала задание на день или неделю. Определяла цели или жертвы. Например, она могла сказать: «Сегодня защищаем земельную реформу. Нужно убедить народ, что продажа земли иностранцам – это правильное решение».
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Гость
Государственные тролли




Отправлено: 19.07.17 - 01:00
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Гость
Государственные тролли




Отправлено: 19.07.17 - 01:04
Комментарий проходит проверку.

§ Ваш земляк
Государственные тролли
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1025
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.07.17 - 01:04
Комментарий проходит проверку.
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§ Victor Yang
Re: Государственные тролли
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8817
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.07.17 - 01:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Десяток-другой однотипных комментариев к любой значимой новости - создают иллюзию народной поддержки.

Кстати, настоящих таких ботов периодически и здесь наблюдаем. Там однотипны комменты, ники и кроме славословия никакого смысла нет. Беседа, естественно, не поддерживается.

[Исправлено: Victor Yang, 19.07.2017 - 01:18]
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§ Медный
Re: Государственные тролли
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.07.17 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
вы никак не можете отойти от совкового мышления, вам нужно показать врага

это Вы снова про ТС и Советский союз? :lol: :lol: Может тогда не стоит вам открывать роток, чтобы говорить о врагах и озвучивать их, а? ;-)
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§ Ваш земляк
Государственные тролли
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1025
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.07.17 - 01:10
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Гость
Государственные тролли




Отправлено: 19.07.17 - 01:23
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