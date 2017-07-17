|Цитата:
kbkz1980:
Скажите,а как тролли влияют на общественное мнение?
А они на него не "влияют", они его создают, точнее создают его фантом.
Десяток-другой однотипных комментариев к любой значимой новости - создают иллюзию народной поддержки.
Цитата:
Бывалый:
Офигенная логика.
По твоему выходит надо всем в случае согласия писать в ветках такой вот ряд:
Обычная логика.
Люди пишут в разные темы, по разным поводам: что-то нравится, что-то не нравится, с чем-то согласны, с чем-то нет.
Нормальные, живые люди.
А ты проявляешься только чтобы напрыгнуть на недовольных или встать спиной к мачте когда критикуют что-то :)
Отсюда и восприятие как бота, а не живого человека.
Цитата:
Бывалый:
Клоун ты.
В цирке бы тебе работать.
И тебе, дорогой соотечественник, счастья, здоровья и прекрасного настроения.
Цитата:
Бывалый:
Только и всего.
Просто уязвленное самолюбие...
Бывает.
Ничего страшного.
Ну ты совсем так грубо-то не проецируй :)