Цитата: kbkz1980:

Скажите,а как тролли влияют на общественное мнение?



А они на него не "влияют", они его создают, точнее создают его фантом.

Десяток-другой однотипных комментариев к любой значимой новости - создают иллюзию народной поддержки.



Цитата: Бывалый:

Офигенная логика.

По твоему выходит надо всем в случае согласия писать в ветках такой вот ряд:



Обычная логика.

Люди пишут в разные темы, по разным поводам: что-то нравится, что-то не нравится, с чем-то согласны, с чем-то нет.

Нормальные, живые люди.

А ты проявляешься только чтобы напрыгнуть на недовольных или встать спиной к мачте когда критикуют что-то :)

Отсюда и восприятие как бота, а не живого человека.



Цитата: Бывалый:

Клоун ты.

В цирке бы тебе работать.



И тебе, дорогой соотечественник, счастья, здоровья и прекрасного настроения.



Цитата: Бывалый:

Только и всего.

Просто уязвленное самолюбие...

Бывает.

Ничего страшного.



Ну ты совсем так грубо-то не проецируй :)