112 Re: Государственные тролли #105





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 00:30 Цитата: JereK:

украденный тобой мешок отрубей это б

Замылил тему..

Посмеялся над целым народом и тут же мешок отрубей..

Для справки, украл я 4 мешка у тех, кто киданул около 500 работяг мукомольщиков, грузчиков, деревенских и тд..

У них крутая фирма была..

И да, 12 миллионов ты как считал, взяточников и воров, это все население без детей?

То есть старики, женщины и мушчины?

Они же каким то образом стали и националистами..

Хех..

Вот не знал что ты Истерик!

Объявил практически все население Казахстана взяточниками!

У тебя, у тебя вот, троллить еще нужно научиться..