Наткнулся на забавную новость, наверное тоже сюда:



Цитата: Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы прокомментировал ролик с шуткой телеведущего и юмориста Азамата Мусагалиева о казахском языке, показанный в эфире телеканала ТНТ, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Мне кажется, он необдуманно как-то, шутливо высказался. Но, на самом деле, я его хорошо знаю очень. Он креативная и интересная личность. Мне кажется, это было недоразумение", - сказал министр журналистам в кулуарах правительства.



Шутка Азамата Мусагалиева, показанная в эфире российского телеканала ТНТ, вызвала недовольство некоторых казахстанцев. Мусагалиев снялся в 14-секундном проморолике, в котором звучит шутка о казахском языке. Многие казахстанцы высказывали свое негодование в комментариях к аккаунту артиста в Instagram. Позже Азамат Мусагалиев отключил для пользователей возможность комментирования публикаций.



Ну, Азамата легко можно понять.

Там на него такой поток оскорблений и негатива обрушился, караул.

Зачем общаться с неадекватами, проще отключить комментарии вовсе.