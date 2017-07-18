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Куратор темы: Валентин
§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6278
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.07.17 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Сырым своими словами лишь доказывает политический мотив перехода на латиницу.


А он их не отрицает. Прямо говорит, что причины исключительно политические, и надо это признавать.
Хотим уйти от русского языка и культуры, давайте скажем прямо.

Цитата:
Victor Yang:
У этих личностей разные масштабы: ютубно-телевизорный вещун и ученый-литературовед.


Айдос Сарым один из самых популярных публичных активистов наших национал-патриотов.
Лично я (лично я) за его творчеством внимательно слежу, это полезно.

Цитата:
Victor Yang:
Если сумеешь покритиковать и опровергнуть без перехода на личности - кто что тебе запретит? Наоборот, интересно послушать взвешенные аргументы другой стороны.


В теме выше писал Кайрат, общались взаимовежливо, например.
В отличие от Бывалого.
Интересно, почему это так?!
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6278
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.07.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наткнулся на забавную новость, наверное тоже сюда:

Цитата:
Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы прокомментировал ролик с шуткой телеведущего и юмориста Азамата Мусагалиева о казахском языке, показанный в эфире телеканала ТНТ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Мне кажется, он необдуманно как-то, шутливо высказался. Но, на самом деле, я его хорошо знаю очень. Он креативная и интересная личность. Мне кажется, это было недоразумение", - сказал министр журналистам в кулуарах правительства.

Шутка Азамата Мусагалиева, показанная в эфире российского телеканала ТНТ, вызвала недовольство некоторых казахстанцев. Мусагалиев снялся в 14-секундном проморолике, в котором звучит шутка о казахском языке. Многие казахстанцы высказывали свое негодование в комментариях к аккаунту артиста в Instagram. Позже Азамат Мусагалиев отключил для пользователей возможность комментирования публикаций.


Ну, Азамата легко можно понять.
Там на него такой поток оскорблений и негатива обрушился, караул.
Зачем общаться с неадекватами, проще отключить комментарии вовсе.
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§ Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8817
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.07.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Интересно, почему это так?!

Кайрат - "рукопожатый", да? ;-)
Знаю я вас, уважаемых, - вы со всей администрацией там на короткой ноге.
Ой...
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6278
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.07.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И ты, Брут...
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§ Ваш земляк
Re: Новости казахской прессы
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1025
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.07.17 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева

Да вы только вспомните, как на него ополчились за его :"Хулят и Ноют"! Чего только не читал - и "чурка узкоглазая", и "пусть валит к себе в страну, откуда приехал!", и обещания "набить морду при встрече"!!!
Везде хватает тупых и необразованных людей. Просто кто-то такие мысли высказывает при кухонных посиделках, а кто-то лезет во "Властители Дум", и выкладывает свои "мысли" в Интернете.
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Страница 30 из 30«1...282930
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