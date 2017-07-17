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§ NG.kz
Государственные тролли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28936
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
– Ого! Ну-ка, расскажи поподробнее.
– Все очень просто. Почти каждый день к нам приходила директор департамента и давала задание на день или неделю. Определяла цели или жертвы. Например, она могла сказать: «Сегодня защищаем земельную реформу. Нужно убедить народ, что продажа земли иностранцам – это правильное решение».
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* 112
Re: Государственные тролли
112


(Пользователи)
Сообщений: 4232
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
украденный тобой мешок отрубей это б

Замылил тему..
Посмеялся над целым народом и тут же мешок отрубей..
Для справки, украл я 4 мешка у тех, кто киданул около 500 работяг мукомольщиков, грузчиков, деревенских и тд..
У них крутая фирма была..
И да, 12 миллионов ты как считал, взяточников и воров, это все население без детей?
То есть старики, женщины и мушчины?
Они же каким то образом стали и националистами..
Хех..
Вот не знал что ты Истерик!
Объявил практически все население Казахстана взяточниками!
У тебя, у тебя вот, троллить еще нужно научиться..
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* 112
Re: Государственные тролли
112


(Пользователи)
Сообщений: 4232
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Вы в каком стаде? чьих будете?

А что, обязательно нужно быть с вами и с вашей толпой, которую специально собрал в кучку очередной пастух?
Ну нет уш, увольте как говорится..
Лучше быть одному, чем в таком вот вашем Стаде, которое предполагает поиск белых ворон..
- А Ты еще не выразил Уважение к Пастуху?
Вот то то..
Если выразил, то отличного времяпрепровождения!
Пока на мясо не пустит..
Или ты думаешь что всю жизнь тебя оставят катать чье то тело?
И не надейся!
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Гость
Государственные тролли




Отправлено: 19.07.17 - 00:36
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* 112
Государственные тролли
112


(Пользователи)
Сообщений: 4232
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.07.17 - 00:40
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§ JereK
Re: Государственные тролли
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 958
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 19.07.17 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Для справки, украл я 4 мешка у тех, кто киданул около 500 работяг мукомольщиков, грузчиков, деревенских и тд..
У них крутая фирма была..


Конечно, это тебя оправдывает, что уж там. Несомненно, этим своим геройским поступком ты помог всем этим 500 работягам и прочим. Да ты просто Личность со Своим Мнением, что уж говорить. :lol:
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* Ваш земляк
Государственные тролли
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1021
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.07.17 - 00:42
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