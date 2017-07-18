Цитата: солнца в Костанайской области даже зимой не мало. Не пойму откуда такой пессимизм? Проблем всегда хватает, но без освещения тоже не прожить.

Солнца хватает? Вы хоть сами прикидывали сколько будет у нас окупаемость такой системы? Никогда она не окупится - стоимость солнечных панелей (регулярная их очистка от пыли и грязи с современным подходом, когда зеленые насаждения везде вырубают), стоимость аккумуляторов (для таких целей кислотные не подойдут, они стартерные, а нужны тяговые - гель или AGM, а у них стоимость ничуть не маленькая и срок службы примерно 8 лет при идеальных температурных условиях. При колебаниях температуры максимум пару лет работают). Да кстати, светильники на столбах необходимы ватт по 100 светодиодных, значит аккумуляторы для ночного освещения должны быть приличные по емкости. За солнечный день (которые не всегда есть) они могут просто не успеть зарядиться, значит проблемы с освещением будут. Вообщем это вроде зеленые технологии, но для нашего региона с нашими ценами на комплектующие и обслуживание бесполезная трата денег, просто показуха. Платить за электричество от обычной сети намного проще и дешевле