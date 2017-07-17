Цитата: Валентин:

То, что ты пишешь только когда с кем-то/чем-то несогласен - тебя характеризует очень специфическим образом.

"А баба-яга - против".

Офигенная логика.

По твоему выходит надо всем в случае согласия писать в ветках такой вот ряд:

- я согласен!

- я тоже согласен!

- и я согласен!

- а я согласен со всеми кто согласен!

- я тоже согласен с тем кто согласен со всеми кто согласен!



Клоун ты.

В цирке бы тебе работать.

Людей смешить.

Улыбку им нести.

А ты тут с ветряными мельницами воюешь.



Цитата: Валентин:

А вот за такое тебя и стирают

Кти-пути какие мы нежные...

Ты за своим базаром для начала следил...



Цитата: Валентин:

высказывание крайне ценного мнения

Ну-ка давай, зажуй нам тут - какова крайняя ценность вот этого твоего мнения, которое есть твоя "народная новость"-перепечатка с перстом указующим в меня?

Слушаем тебя внимательно )))))