|Цитата:
Валентин:
То, что ты пишешь только когда с кем-то/чем-то несогласен - тебя характеризует очень специфическим образом.
"А баба-яга - против".
Офигенная логика.
По твоему выходит надо всем в случае согласия писать в ветках такой вот ряд:
- я согласен!
- я тоже согласен!
- и я согласен!
- а я согласен со всеми кто согласен!
- я тоже согласен с тем кто согласен со всеми кто согласен!
Клоун ты.
В цирке бы тебе работать.
Людей смешить.
Улыбку им нести.
А ты тут с ветряными мельницами воюешь.
Цитата:
Валентин:
А вот за такое тебя и стирают
Кти-пути какие мы нежные...
Ты за своим базаром для начала следил...
Цитата:
Валентин:
высказывание крайне ценного мнения
Ну-ка давай, зажуй нам тут - какова крайняя ценность вот этого твоего мнения, которое есть твоя "народная новость"-перепечатка с перстом указующим в меня?
Слушаем тебя внимательно )))))