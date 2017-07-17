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§ NG.kz
Государственные тролли
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28936
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
– Ого! Ну-ка, расскажи поподробнее.
– Все очень просто. Почти каждый день к нам приходила директор департамента и давала задание на день или неделю. Определяла цели или жертвы. Например, она могла сказать: «Сегодня защищаем земельную реформу. Нужно убедить народ, что продажа земли иностранцам – это правильное решение».
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* 112
Re: Государственные тролли
112


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Сообщений: 4232
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.07.17 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
верящие в "геноцид казахского народа", унесшего жизни миллионов казахов. А это уже ни разу не смешно.

Действительно не смешно, ты между прочим уже троллишь Историю..
Тебя не коснулось так живи спокойно и счастливо, смеяться то над другими народами и говорить что не было Холокоста или Геноцида зачем?
Вот оно, лицо тролля, обработанного сегодняшней агрессивной пропагандой..
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* 112
Re: Государственные тролли
112


(Пользователи)
Сообщений: 4232
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.07.17 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
как в нашей коррумпированной и разваливающейся на глазах стране, где куда ни плюнь - или взяточник, или вор, или националист, поборники корруп

Куда ни плюнь?
Разве не ты построил Это?
Разве не твое непосредственное участие , неужели его не было или ты Святоша?
И да, где тут националисты покажи?
У националистов есть привычка убивать не тех кто нужного цвета и тд...
Вот, начинается Истерия в конце дня..
Покажи мне хоть одного националиста..
Или голословно утверждать только можешь за глаза как в теме про казахоязычных?
Эх ты, я то думал у тебя с этим все в порятке..
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§ peshexod
Re: Государственные тролли
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3251
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 18.07.17 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Докопались до привидения, вещать за деньги или бесплатно не столь важно в споре, важны аргументы, они или есть или их нет и если кроме оскорблений пусто, то извиняйте и имя вам ноль.
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§ peshexod
Re: Государственные тролли
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3251
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 18.07.17 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Скажите,а как тролли влияют на общественное мнение?
Помоему никак,тогда ап чём разговор на 6 листиков развели.)))

Один не повлияет, а вот в качестве ТВ, прессы, конечно да. Оглянитесь вокруг, нет правды в свободном доступе, её надо собирать, слушать и смотреть всё и всех, иметь кругозор, уметь зреть в корень и экстраполировать, ну и ещё кое что.
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Бывалый
Re: Государственные тролли




Отправлено: 18.07.17 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Собачка на цепи во дворе

Ну и при чем тут я?
Чудак ты.
Нифига не знаешь а уже рассуждать лезешь.

* 112
Re: Государственные тролли
112


(Пользователи)
Сообщений: 4232
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.07.17 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
вещать за деньги или бесплатно не столь важно в споре, в

Особенно интересно что журналисты сплошь и рядом все делают Это..
Пишут за деньги..
И вот этим умнякам нет чтобы им выразить свою гражданскую позицию, нужно нападать на того кто им неудобен в прошлых дискуссиях, кому они когда то проиграли в честном бою..
А тут от эурналистов, то бишь от модераторов и получить можно..
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осведомленный
Re: Государственные тролли




Отправлено: 18.07.17 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
самые ходовые тролли НГ СВ, юуджин, и йенг, 112 хоть имя имеет и печать в свидетельстве о рождении.

Бывалый
Re: Государственные тролли




Отправлено: 18.07.17 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
То, что ты пишешь только когда с кем-то/чем-то несогласен - тебя характеризует очень специфическим образом.
"А баба-яга - против".

Офигенная логика.
По твоему выходит надо всем в случае согласия писать в ветках такой вот ряд:
- я согласен!
- я тоже согласен!
- и я согласен!
- а я согласен со всеми кто согласен!
- я тоже согласен с тем кто согласен со всеми кто согласен!

Клоун ты.
В цирке бы тебе работать.
Людей смешить.
Улыбку им нести.
А ты тут с ветряными мельницами воюешь.

Цитата:
Валентин:
А вот за такое тебя и стирают

Кти-пути какие мы нежные...
Ты за своим базаром для начала следил...

Цитата:
Валентин:
высказывание крайне ценного мнения

Ну-ка давай, зажуй нам тут - какова крайняя ценность вот этого твоего мнения, которое есть твоя "народная новость"-перепечатка с перстом указующим в меня?
Слушаем тебя внимательно )))))

нуб
Re: Государственные тролли




Отправлено: 19.07.17 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну и при чем тут я?

ты не причем, твое дело тявкать

Бывалый
Re: Государственные тролли




Отправлено: 19.07.17 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Ну а ежели возражение заключается в банальном "нравятся , али нет" , тогда да , опускаемся до плинтуса , и вешаем ярлыки , называя непонравившихся "троллями" .

Как отлично это применимо к Валентину.
За неимением аргументов в спорах со мной он, увы, тупо скатился к обзыванию меня троллем и не только.

Серик
Re: Государственные тролли




Отправлено: 19.07.17 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
осведомленный:
112 хоть имя имеет

хорошего человека 112м не назовут

Бывалый
Re: Государственные тролли




Отправлено: 19.07.17 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Скажите,а как тролли влияют на общественное мнение?
Помоему никак,тогда ап чём разговор на 6 листиков развели.)))

Лиля...
Дело же не в троллях...
Тролли тут вообще не при чем.
Просто Валентин бесится от того, что на форуме есть люди умнее его, и ему в спорах и дискуссиях нечего предоставить против их аргументации.
Только и всего.
Просто уязвленное самолюбие...
Бывает.
Ничего страшного.

* Ваш земляк
Re: Государственные тролли
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1021
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.07.17 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну нужно же адвокату искать причины для уменьшения наказания? Нужно. И совсем неважно какое впечатление у него вызывает подзащитный.

Никто не может быть назван преступником, только по приговору суда.
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§ Медный
Re: Государственные тролли
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 131
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.07.17 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
у кого свое мнение и кто не в стаде..

а Вы в каком стаде? чьих будете? :-)
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§ JereK
Re: Государственные тролли
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 958
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 19.07.17 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Разве не ты построил Это?


Как я понимаю, ты непосредственно приложил к этому руку и ни раз на протяжении своей долгой жизни. А теперь еще похваляешься этим тут регулярно. Все что ты видишь вокруг - вся эта грязь и убогость - это все твоих рук дело, марик. Каждый украденный тобой мешок отрубей это был еще один шаг к тому, что мы имеем сегодня. А теперь ты, накачавшись дешовым пивом и почесывая пузо, сидишь и обвиняешь тут людей, которых знать не знаешь. Еще и заявляешь о наличии своего Я и своего Мнения (которое, в прочем, идентично 12 миллионам других мнений таких-же взяточников и воров). И я не смеюсь над вами, потому как это не смешно, а грустно. Очень грустно.
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