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§ NG.kz
На въезде в Лисаковск установят уличное освещение на солнечной энергии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28936
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.17 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Установлены опоры с солнечными панелями будут только с одной стороны. При въезде в город они будут справа. Всего по проекту, цена которого 24 640 000 тенге, планируется 70 опор освещения.
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SS
Re: На въезде в Лисаковск установят уличное освещение на...




Отправлено: 18.07.17 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Вреда для атмосферы от 3 коров с их залежами метана в животе больше. чем от 70 светильников.

Абсолютно логично мыслите-40 000 лет назад,от метана мамонтов растаял ледник!!

§ dandiv
Re: На въезде в Лисаковск установят уличное освещение на...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 411
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 18.07.17 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
солнца в Костанайской области даже зимой не мало. Не пойму откуда такой пессимизм? Проблем всегда хватает, но без освещения тоже не прожить.

Солнца хватает? Вы хоть сами прикидывали сколько будет у нас окупаемость такой системы? Никогда она не окупится - стоимость солнечных панелей (регулярная их очистка от пыли и грязи с современным подходом, когда зеленые насаждения везде вырубают), стоимость аккумуляторов (для таких целей кислотные не подойдут, они стартерные, а нужны тяговые - гель или AGM, а у них стоимость ничуть не маленькая и срок службы примерно 8 лет при идеальных температурных условиях. При колебаниях температуры максимум пару лет работают). Да кстати, светильники на столбах необходимы ватт по 100 светодиодных, значит аккумуляторы для ночного освещения должны быть приличные по емкости. За солнечный день (которые не всегда есть) они могут просто не успеть зарядиться, значит проблемы с освещением будут. Вообщем это вроде зеленые технологии, но для нашего региона с нашими ценами на комплектующие и обслуживание бесполезная трата денег, просто показуха. Платить за электричество от обычной сети намного проще и дешевле ;-)
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§ Валентин
Re: На въезде в Лисаковск установят уличное освещение на...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6277
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.07.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Такие светильники уже несколько лет закладываются в проекты дорог республиканского значения. Как это работает - не знаю. Но не думаю, что это наше ноу-хау. Скорее всего, решения есть по обслуживанию.


Я тоже не знаю, так что увидим.
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безумец
Re: На въезде в Лисаковск установят уличное освещение на...




Отправлено: 18.07.17 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как бы там ни было можно на зимний период включать от горсетей освещение,а летом переключать на аккумуляторы ,,зимой от светодиодов какая никакая экономия будет в сравнении с ДРЛ,,,при нашем граде посмотрим что останется

* Ваш земляк
Re: На въезде в Лисаковск установят уличное освещение на...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1021
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.07.17 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот вы дикие люди! Да в России уже давным-давно светофоры на таких солнечных панелях работают. А вы про ночное освещение ноете...
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* Ваш земляк
Re: На въезде в Лисаковск установят уличное освещение на...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1021
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.07.17 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх, не могу фотку поставить ( я же не Человек-Геноцид, это у того всё позволено, задолбал уже своими"кулинарными изысками"), показал бы такой светофор, у нас стоит на перекрёстке.
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* Victor Yang
Re: На въезде в Лисаковск установят уличное освещение на...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8816
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.07.17 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Эх, не могу фотку поставить

Залей на какой-нибудь фотохостинг и ссылку сюда с тегами. Интересно посмотреть.
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