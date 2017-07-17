|Кстати, сейчас, стараниями редакции и благодаря троллям, форум превращается в этакое подобие фрик-шоу
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Фрик-шоу или «цирк уродов» — популярная забава, зародившаяся в 16 веке в Англии. Люди с физическими дефектами, такие как карлики и великаны, гермафродиты и люди имеющие другие странные заболевания, стали рассматриваться, как объект развлечения и вызывали интерес сотен людей. В то время, людям имеющим физические недостатки, было сложно заработать себе на жизнь и они были вынуждены развлекать толпу зевак, демонстрируя свои дефекты. Участники фрик-шоу колесили по Европе и США вплоть до 1940 года.
Наиболее известными из цирков подобного рода были W. H. Harris’s Nickel Plate Circus, шоу Congress of Living Freaks и Barnum & Bailey Greatest Show on Earth. «Артисты» получали высокие зарплаты, подписывали контракты на выступления — и вообще жили почти как нормальные люди, женились и заводили детей. Многие здоровые люди сознательно калечили себя, например, чтобы попасть в знаменитый цирк Барнума.
Только вместо физических недостатков, нынешние фрики бравируют моральным уродством и нравственными отклонениями...