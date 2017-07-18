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§ NG.kz
Как казахстанская полиция будет оформлять штрафы через планшеты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28936
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.17 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь для оформления протокола за совершенное нарушение ПДД будет достаточно ввести ИИН человека, все остальные данные выдаст система. Кроме того, система проверяет по госномеру автомобиль на угон. На данный момент в распоряжении полиции Астаны есть 50 планшетов, через которые и будут составляться электронные протоколы.
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Бывалый
Re: Как казахстанская полиция будет оформлять штрафы через...




Отправлено: 18.07.17 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из приведенной сравнительной таблицы актуальны лишь первые два пункта.
Ну третий еще с натяжкой актуален.
А остальные - просто для количества.
4. Можно и переподписать ключом ЭЦП измененный протокол. Технически не составляет труда.
5. и по бумажным протоколам можно сделать информирование. было бы желание. Их же все равно вводят в базу. )
6. Это всего-лишь вопрос корявости реализованной интеграции между МВД и банками. Там сейчас как повезет - может сквитоваться, а может и не сквитоваться. и с электронными протоколами будет ровно то же самое поскольку оплата будет происходить в банках по той же схеме.
7. см. п. 5 - ничего не мешает сделать то же по бумажным
8. см. п. 5 - ничего не мешает сделать то же по бумажным

§ peshexod
Re: Как казахстанская полиция будет оформлять штрафы через...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3248
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 18.07.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Игрушки раздали :lol: Потеряют или разобьют.
Профайл

планшет
Re: Как казахстанская полиция будет оформлять штрафы через...




Отправлено: 18.07.17 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Из приведенной сравнительной таблицы актуальны лишь первые два пункта.

все пункты актуальны! думай прежде чем писать
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