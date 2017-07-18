Бывалый Re: Как казахстанская полиция будет оформлять штрафы через... #1







Отправлено: - 10:55 Из приведенной сравнительной таблицы актуальны лишь первые два пункта.

Ну третий еще с натяжкой актуален.

А остальные - просто для количества.

4. Можно и переподписать ключом ЭЦП измененный протокол. Технически не составляет труда.

5. и по бумажным протоколам можно сделать информирование. было бы желание. Их же все равно вводят в базу. )

6. Это всего-лишь вопрос корявости реализованной интеграции между МВД и банками. Там сейчас как повезет - может сквитоваться, а может и не сквитоваться. и с электронными протоколами будет ровно то же самое поскольку оплата будет происходить в банках по той же схеме.

7. см. п. 5 - ничего не мешает сделать то же по бумажным

8. см. п. 5 - ничего не мешает сделать то же по бумажным