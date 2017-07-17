112 Re: Государственные тролли #76





(Пользователи) Сообщений: 4226

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 20:38 Цитата: Гость:

Хочешь затроллить, чтоб ветку закрыли

Ветка про тех, на кого Пастырь лично обижен, ветка эта сплачивает вас и назначает виновного..

С чего это ветку закроют модераторы, если вас много, а я например один?

И где тут я обзывал кого то?

Наоборот же, все идет в одну лунзу против допустим Привидения..

Да не в нем дело то!

Дело в том, что вы никак не можете отойти от совкового мышления, вам нужно показать врага и вы это лопаете и несетесь как угорелые!

Дело в том что вы слабаки, если вас не организовать тщательнейшим образом и не натравить, как личности вы ничего не значите!

Вот в чем проблема!

Отсюда и то что вы, так никто из вас и не пошел никуда, не на защиту улицы, не на защиту кинотеатра, да потому что у вас нет своего Я..

Привидение или Я лишь следствие..

Причина в вас, и этот опрос по науськиванию вас на тех у кого есть свое Я, отлично это доказал!

А ты что думал?

Вас собрали просто так?