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§ NG.kz
Государственные тролли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28936
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
– Ого! Ну-ка, расскажи поподробнее.
– Все очень просто. Почти каждый день к нам приходила директор департамента и давала задание на день или неделю. Определяла цели или жертвы. Например, она могла сказать: «Сегодня защищаем земельную реформу. Нужно убедить народ, что продажа земли иностранцам – это правильное решение».
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Гость
Re: Государственные тролли




Отправлено: 18.07.17 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Поразительно!
Вас троллей собрал поводырь, чтобы указать на "неправильного" тролля Привидение..
Да, без вас бы , без такой поддержки, без такой самоотверженно обиженной толпы, он бы никак не справился!
Молодца!

Хех!
Не имея мужества признать свою никчемность и ущербность, даже себе самому, начинаешь, привычно, хныкать, попутно обзывая всех и вся.
Хочешь затроллить, чтоб ветку закрыли.
Обычная песня....

§ 112
Re: Государственные тролли
112


(Пользователи)
Сообщений: 4226
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.07.17 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Хочешь затроллить, чтоб ветку закрыли

Ветка про тех, на кого Пастырь лично обижен, ветка эта сплачивает вас и назначает виновного..
С чего это ветку закроют модераторы, если вас много, а я например один?
И где тут я обзывал кого то?
Наоборот же, все идет в одну лунзу против допустим Привидения..
Да не в нем дело то!
Дело в том, что вы никак не можете отойти от совкового мышления, вам нужно показать врага и вы это лопаете и несетесь как угорелые!
Дело в том что вы слабаки, если вас не организовать тщательнейшим образом и не натравить, как личности вы ничего не значите!
Вот в чем проблема!
Отсюда и то что вы, так никто из вас и не пошел никуда, не на защиту улицы, не на защиту кинотеатра, да потому что у вас нет своего Я..
Привидение или Я лишь следствие..
Причина в вас, и этот опрос по науськиванию вас на тех у кого есть свое Я, отлично это доказал!
А ты что думал?
Вас собрали просто так?
Профайл

Мы сила
Re: Государственные тролли




Отправлено: 18.07.17 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

С такими козлами общаюсь ровно один раз.

Я согласен с тобой Валентин! Я тоже не хочу говорить с ними, давайте кто с нами?

гость
Re: Государственные тролли




Отправлено: 18.07.17 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, сейчас, стараниями редакции и благодаря троллям, форум превращается в этакое подобие фрик-шоу
Цитата:
Фрик-шоу или «цирк уродов» — популярная забава, зародившаяся в 16 веке в Англии. Люди с физическими дефектами, такие как карлики и великаны, гермафродиты и люди имеющие другие странные заболевания, стали рассматриваться, как объект развлечения и вызывали интерес сотен людей. В то время, людям имеющим физические недостатки, было сложно заработать себе на жизнь и они были вынуждены развлекать толпу зевак, демонстрируя свои дефекты. Участники фрик-шоу колесили по Европе и США вплоть до 1940 года.
Наиболее известными из цирков подобного рода были W. H. Harris’s Nickel Plate Circus, шоу Congress of Living Freaks и Barnum & Bailey Greatest Show on Earth. «Артисты» получали высокие зарплаты, подписывали контракты на выступления — и вообще жили почти как нормальные люди, женились и заводили детей. Многие здоровые люди сознательно калечили себя, например, чтобы попасть в знаменитый цирк Барнума.

Только вместо физических недостатков, нынешние фрики бравируют моральным уродством и нравственными отклонениями...

§ Валентин
Re: Государственные тролли
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6277
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.07.17 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
и этот опрос по науськиванию вас на тех у кого есть свое Я, отлично это доказал!
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* drakon
Re: Государственные тролли
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11358
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.17 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ветка для ОЧЕНЬ умных,не для меня это.
Ничего не понял.Кто тут тролль... :lol:
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§ JereK
Re: Государственные тролли
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 955
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 18.07.17 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:


Во-во. Меня забавляет, как в нашей коррумпированной и разваливающейся на глазах стране, где куда ни плюнь - или взяточник, или вор, или националист, поборники коррупции и этого вот всего заявляют, что у них есть свое Я и они думают не как все. Им бы в цирке выступать - имели бы успех. :lol:
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§ pandit
Re: Государственные тролли
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 185
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 18.07.17 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Быстрее бы всё кончилось уже, поскорее. 2020 полная жпо, 2021 начнется. Как же долго еще ждать...
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q_p
Re: Государственные тролли




Отправлено: 18.07.17 - 22:43
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: Государственные тролли




Отправлено: 18.07.17 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игнор:
Пользуясь случаем я принимаю сторону Валентина и мне также ни нравяться троли 112 и бывалый!

Благодарствую тебе , мил человече , чё выразил своё мнение , беспристрастно и честно . Тока один вопрос не даёт мне покоя и сна , твоя любофь к "Валентинам" чем обусловлена и на чем она осуществляется ? Ну поцеловать там ручку или отбить поклон , ещё куда не шло , по традиции обычаев и общей истории , тока на чем обусловены твои выводы и умозаключения ? Марик и Бывалый не красно девицы , что б нравиться всем . Если у них и есть доводы и утверждения , которые противоречат твоим жизненным позициям , то это легко исправить , возразить им . Ну а ежели возражение заключается в банальном "нравятся , али нет" , тогда да , опускаемся до плинтуса , и вешаем ярлыки , называя непонравившихся "троллями" .

гость
Re: Государственные тролли




Отправлено: 18.07.17 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Много бессмысленного, ничего не означающего набора букв. Неумение изьясняться.
Впрочем, мысль, которую ты неумело пытался выразить, понятно только то, что все вокруг виноваты, кроме, естественно, тебя. И даже то что ты...таков, какой есть, виноваты, опять таки, все вокруг.
Опять нытье, обвинения, истерика...ничего нового
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