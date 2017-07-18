/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ночные гонки		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Ночные гонки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28936
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая редакция!Уважаемые читатели и жители Нашего города!Сколько можно терпеть ночные гонки и рев мотора мотоциклов,которые носятся ночами по проспекту Абая!Она сейчас не везде освящается,они несутся колонной,дети ночью аж подлетают в кровати,скорость бешенная!
Читать новость

§ Алиса
Re: Ночные гонки
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3381
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 18.07.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
пока не поступят жалобы им не разрешено действовать

а на кого конкретно мне жаловаться, к примеру? Пока я возьму трубку, наберу номер, дождусь ответа!!! - этого "тазика" митькой звали. Что я скажу полиции и на кого укажу -по их приезду (через час-полтора) ? Или меня за ложный вызов саму посадят?))))
Вот постояли бы они на улице - последили бы - аналогично как днем стоят. Сами бы все увидели. Днем они тормозят машины-"нарушители", а кто не слушается - "начинают преследовать" - тут же им никто не звонит, не просит о помощи, не пишет заявлений. В чем проблема это делать поздно вечером, ночью?
А где наши камеры наблюдения? Мелкотню (типа мусор выкинули из авто, мобильник и то не у всех, а как-то выборочно и т.д. ) они "видят", а подобных гонщиков - не "замечают" что ли?
Профайл

§ dandiv
Re: Ночные гонки
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 411
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 18.07.17 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
а на кого конкретно мне жаловаться, к примеру? Пока я возьму трубку, наберу номер, дождусь ответа!!! - этого "тазика" митькой звали. Что я скажу полиции и на кого укажу -по их приезду (через час-полтора) ? Или меня за ложный вызов саму посадят?))))

А вот хороший вопрос, к сожалению на который я ответить не могу :-( Посадить - не посадят, а вот потаскать по разным инстанциям могут... Именно это еще добавляет свою лепту в создаваемые ситуации. Одним самим нельзя (не уверен) действовать, другим заявлять (ведь знать, что тебя потом могут долго и усердно "таскать" до выяснения как-то не особо хочется).
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: kbkz1980

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 138
Пользователей: 1
Всего: 139

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх