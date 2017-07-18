Цитата: dandiv:

пока не поступят жалобы им не разрешено действовать

а на кого конкретно мне жаловаться, к примеру? Пока я возьму трубку, наберу номер, дождусь ответа!!! - этого "тазика" митькой звали. Что я скажу полиции и на кого укажу -по их приезду (через час-полтора) ? Или меня за ложный вызов саму посадят?))))

Вот постояли бы они на улице - последили бы - аналогично как днем стоят. Сами бы все увидели. Днем они тормозят машины-"нарушители", а кто не слушается - "начинают преследовать" - тут же им никто не звонит, не просит о помощи, не пишет заявлений. В чем проблема это делать поздно вечером, ночью?

А где наши камеры наблюдения? Мелкотню (типа мусор выкинули из авто, мобильник и то не у всех, а как-то выборочно и т.д. ) они "видят", а подобных гонщиков - не "замечают" что ли?