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§ NG.kz
Ночные гонки
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28936
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая редакция!Уважаемые читатели и жители Нашего города!Сколько можно терпеть ночные гонки и рев мотора мотоциклов,которые носятся ночами по проспекту Абая!Она сейчас не везде освящается,они несутся колонной,дети ночью аж подлетают в кровати,скорость бешенная!
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123
Re: Ночные гонки




Отправлено: 18.07.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это больная тема каждого лета, Абая превращается "взлетную полосу" для мотоциклистов. Мер по их пресечению, не принимается, но мотоциклисты сами прореживают свои ряды.

ЯЧС
Re: Ночные гонки




Отправлено: 18.07.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже самое по Аль-Фараби от Чехова до Майлина.

Денис
Re: Ночные гонки




Отправлено: 18.07.17 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном такого гонщика вдруг постигла участь встречи головой нап полной скорости с бутылкой. некоторое время в реанимации и минус один гонщик не уважающий чужой покой. эти дебилы специально усиливают рев,откручивая глушитель, дабы оне были замечены окруждающими,чтобы о них вспоминали почаще.эдакая юношеская невоплощенная мечта быть на виду у всех. ага,дядьки лет под 30-40. граждане,если жолполы игнорируют таких нарушителей,и ничего не могут с ними делать. катайте жалобы на жолпол об их бездействии,пусть принимают законы,чтобы они могли гоняться за такими гонщиками и строждайше их карать. ну, или можно случайно бросить перед мотоциклистом пару пузырей с маслом например,чтобы это чудо само кувыркнулось в кювет.Поверьте , никто вам не скажет ничего супротив.

Денис
Re: Ночные гонки




Отправлено: 18.07.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По сути люди гоняющие нарушающие пункты ПДД, без гос.номеров, превышение скорости, нарушение общественного порядка после 23 часов.терроризируют мирных граждан и надо их приравнять к числу террористов и на террористов уже будет легче воздействовать,например натравить омон или КНБ.и им уже можно таких гонщиков расстреливать. тогда и поубавится прыти у даунов.ну, или будем ждать,когда такие гонщики собъют вашего родственника и скроются в ночи,ведь их невозможно догнать и значит можно сбежать с места преступления. Тогда может таких и начнут отстреливать.

Глухой
Re: Ночные гонки




Отправлено: 18.07.17 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не везёт жителям улицы Абая. То ралли устраивают, то две мечети рядом соревнуются кто громче. Надо стеклопакеты устанавливать, хотя летом это только усугубит. Жара....

У6
Re: Ночные гонки




Отправлено: 18.07.17 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отстреливать их нужно. Хотя они сами себя исстребляют, главное что бы никто невинный не пострадал.

Друг
Re: Ночные гонки




Отправлено: 18.07.17 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был у Меня случай год назад . Ночь часа 2 ночи значит и тут под окнами рев вокруг дома кружить начал ( живу на 3 этаже) Раз другой третий и так минут 15, Я слушал слушал докурил открыл холодильник взял литр молока в пакете(марку не помню) и как за метнул в него в метрах трех от него лопнул и Тишина . Вот такая история у меня была .

Тамара
Re: Ночные гонки




Отправлено: 18.07.17 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если с гонщиками есть хоть какая то надежда на полицию, то на орущих детей до 23 и приходящим им на смену подвыпивших людей, приезжающих на такси и безжалостно хлопающих дверью машины в среди ночи в спальном районе, которые совершенно не дают отдохнуть ночью управы никакой не найти :-(

§ Алиса
Re: Ночные гонки
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3381
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 18.07.17 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
123:
но мотоциклисты

ну помимо мотоциклистов с такими же звуками и тазикообразные гонят - лично наблюдала))) Я вслед таким звуками мысленно желаю "докататься до первого столба". Это нехорошо, но иначе уже не могу - именно по этой причине - Цитата:
123:
Это больная тема каждого лета..."


Цитата:
Какие то меры принимает Жол.Пол.в отнишении этих гонок.

а оно им надо? они же их не догонят по-любому. И вообще - их же надо караулить- вдруг не появятся, и как бы - это время когда надо спать... А нарушителей движения в светлое время лучше ловить и тех, кто "тише едет", не на жыпе, и по мелочи (лучше синица в руках, чем дятел в ..опе) .... :lol: :lol:

[Исправлено: Алиса, 18.07.2017 - 20:04]
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§ rays
Re: Ночные гонки
rays


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 163
Регистрация: 19.08.15
Отправлено: 18.07.17 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто спортивный мотоцикл непросто остановить, он либо скроется от патруля либо сам разобьется в ходе преследования.
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Архитектор
Re: Ночные гонки




Отправлено: 18.07.17 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто власти надо строить арену для мотогонок и велодром, а не стадион для мешков

§ peshexod
Re: Ночные гонки
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3248
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 18.07.17 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Простите я тут опять про любимую Германию напишу.
Что бы получить права на мотоцикл в Германии нужен стаж и сдать особые экзамены, т.е. отбор и отсев серьезный, как у автобусников почти, а у нас это низшая категория, здеся надобно подход изменять.
Профайл

§ dandiv
Re: Ночные гонки
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 411
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 18.07.17 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Какие то меры принимает Жол.Пол.в отнишении этих гонок.

Если читаете новости на аналогичные ситуации , то наверно могли заметить ответы компетентных органов - заявлений от жителей не поступало, скорей всего пока не поступят жалобы им не разрешено действовать. Дорожной полиции скорей всего тоже запрещено самовольно вмешиваться в такие ситуации ;-) И вина тут скорей всего в том, что законы у нас в стране принимаются не согласовывая с теми органами, которые должны будут исполнять их. К примеру в Америке за неподчинение полиции полицейские сразу стреляют, у нас же даже если полицейский защищает чью то жизнь применит оружие, то его могут осудить и посадить - именно поэтому многие полицейские боятся выйти за рамки положенного. Потерять работу в нынешнее время очень как бы сказать "фигово", жить то на что-то нужно... Поэтому полицейские, даже если знают, что нужно вмешаться - бездействуют. Вина тут не сотрудников, а системы в целом.
P/S Если что, то я ни к каким органам ни каким боком не причастен...
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неравнодушный
Re: Ночные гонки




Отправлено: 18.07.17 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:

Цитата:
Друг:

Я надеюсь .что ваши высказывания несерьёзны,просто чёрный юмор...
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