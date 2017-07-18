dandiv Re: Ночные гонки #13





(Полноправные пользователи) Сообщений: 411

Регистрация: 03.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:24 Цитата: Какие то меры принимает Жол.Пол.в отнишении этих гонок.

Если читаете новости на аналогичные ситуации , то наверно могли заметить ответы компетентных органов - заявлений от жителей не поступало, скорей всего пока не поступят жалобы им не разрешено действовать. Дорожной полиции скорей всего тоже запрещено самовольно вмешиваться в такие ситуации И вина тут скорей всего в том, что законы у нас в стране принимаются не согласовывая с теми органами, которые должны будут исполнять их. К примеру в Америке за неподчинение полиции полицейские сразу стреляют, у нас же даже если полицейский защищает чью то жизнь применит оружие, то его могут осудить и посадить - именно поэтому многие полицейские боятся выйти за рамки положенного. Потерять работу в нынешнее время очень как бы сказать "фигово", жить то на что-то нужно... Поэтому полицейские, даже если знают, что нужно вмешаться - бездействуют. Вина тут не сотрудников, а системы в целом.

P/S Если что, то я ни к каким органам ни каким боком не причастен...