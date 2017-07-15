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§ NG.kz
В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь будут наказывать мужей-тиранов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28936
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.07.17 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За бытовое насилие в Казахстане теперь будут привлекать только к административной ответственности, а не к уголовной. 3 июля Президент РК подписал закон, согласно которому статьи 108 и 109 УК РК ("Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью" и "Побои") переместились из уголовного в административный кодекс. 13 июля поправки вступили в законную силу.
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Алибек
Re: В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь...




Отправлено: 16.07.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Час прошел и свет горит. А междунородное бюре может меня защитить от групового насилия? Барбара вот присоединилась.

так защитили же одну женщину гардеробщицу школы которой якобы домогался директор школы, и вам помогут.

ъъъ
Re: В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь...




Отправлено: 17.07.17 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
оф..еваю от комментариев мужиков. Такие бедные,несчастные. А их-то не защищают... Оскорбились они. Платочек вам подать? :lol:

§ Палочка Коха
Re: В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь...
Палочка Коха


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 19.07.13
Отправлено: 18.07.17 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ну а если хитрая татарка Лилу спецом в борщ соли насыпала больше чем в кулинарной книге сказано. И она хитро замутила провакацию. И меня уволили по ее причине . По причине целеноправленой подставе. Могу ли я правильный поц подать на Лилу за насилие над мужчинами?

Ну.. вы попробуйте с ней просто поговорить, если Лилия вам так досаждает, может, у неё есть невысказанные претензии? Или может, вам нравятся такие "садомазохистические" отношения?)) и после ссоры у вас всё заканчивается бурным "волшебством"?))
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