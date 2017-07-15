Цитата: Vital:

Ну а если хитрая татарка Лилу спецом в борщ соли насыпала больше чем в кулинарной книге сказано. И она хитро замутила провакацию. И меня уволили по ее причине . По причине целеноправленой подставе. Могу ли я правильный поц подать на Лилу за насилие над мужчинами?



Ну.. вы попробуйте с ней просто поговорить, если Лилия вам так досаждает, может, у неё есть невысказанные претензии? Или может, вам нравятся такие "садомазохистические" отношения?)) и после ссоры у вас всё заканчивается бурным "волшебством"?))