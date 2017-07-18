|Цитата:
123:
но мотоциклисты
ну помимо мотоциклистов с такими же звуками и тазикообразные гонят - лично наблюдала))) Я вслед таким звуками мысленно желаю "докататься до первого столба". Это нехорошо, но иначе уже не могу - именно по этой причине - Цитата:
123:
Это больная тема каждого лета..."
Цитата:
Какие то меры принимает Жол.Пол.в отнишении этих гонок.
а оно им надо? они же их не догонят по-любому. И вообще - их же надо караулить- вдруг не появятся, и как бы - это время когда надо спать... А нарушителей движения в светлое время лучше ловить и тех, кто "тише едет", не на жыпе, и по мелочи (лучше синица в руках, чем дятел в ..опе) ....
[Исправлено: Алиса, 18.07.2017 - 20:04]