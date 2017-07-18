drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6481





(Полноправные пользователи) Сообщений: 11357

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:57 Цитата: проходящий:

ты попался на кукан.



Это как? Марик то - реальный человек.

И он пообещал мне и сделал.

Уважаю таких людей,держащих

своё слово...