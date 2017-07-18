Цитата: пэтриот:

Хозяйку саму бы на цепь посадить , и чтобы натерло везде



Согласен со сказанным полностью. На голодный паек и цепь на шею если не доходит через разум что мы в ответе за тех кого приручаем. Я бы вообще бы сразу оштрафовал и собаку бы забрал для передачи в хорошие руки.

А с теми нелюдями, которые поиздевались над Громом, о котором писало "Алау" я бы лично поступил точно так же как они. Вот кто настоящие животные



[Исправлено: Gljuk, 18.07.2017 - 15:25]