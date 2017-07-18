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§ NG.kz
Жительница Костанайской области едва не заморила собственную собаку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28936
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.17 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жительницу Карабалыка привлекли к ответственности за недолжное содержание собственной собаки и запущенный двор. Инициировал разбирательство сосед нерадивой хозяйки, инвалид 2-й группы.
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пэтриот
Re: Жительница Костанайской области едва не заморила собственную...




Отправлено: 18.07.17 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не можете содержать - не берите животину ! Не мучайте пжлста !
Хозяйку саму бы на цепь посадить , и чтобы натерло везде

§ 13 - тый
Re: Жительница Костанайской области едва не заморила собственную...
13 - тый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 113
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 18.07.17 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Хозяйку саму бы на цепь посадить , и чтобы натерло везде


Согласен со сказанным полностью. На голодный паек и цепь на шею если не доходит через разум что мы в ответе за тех кого приручаем. Я бы вообще бы сразу оштрафовал и собаку бы забрал для передачи в хорошие руки.
А с теми нелюдями, которые поиздевались над Громом, о котором писало "Алау" я бы лично поступил точно так же как они. Вот кто настоящие животные

[Исправлено: Gljuk, 18.07.2017 - 15:25]
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123
Re: Жительница Костанайской области едва не заморила собственную...




Отправлено: 18.07.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Хозяйку саму бы на цепь посадить , и чтобы натерло везде

Я тоже соглашусь с вами, когда читаю такие новости про издевательства над животными, эмоции зашкаливают!!! Спасибо за бдительность соседям.

Читатель 1
Re: Жительница Костанайской области едва не заморила собственную...




Отправлено: 18.07.17 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У хозяйки, похоже, с головой "не того"

справедливый
Re: Жительница Костанайской области едва не заморила собственную...




Отправлено: 18.07.17 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такие рейды повсеместно нужно проводить

* Палочка Коха
Re: Жительница Костанайской области едва не заморила собственную...
Палочка Коха


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Сообщений: 73
Регистрация: 19.07.13
Отправлено: 18.07.17 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему не написали, собаку хотя бы с цепи сняли? Ветеринар, как я понимаю, никакой конкретной помощи не оказал? Советом что ли помог?
кровь взбурлила от прочитанного!Но почему не до конца раскрыли тему?
Что, получается,пожурили и ушли? Я возмущена. А журналисту, который писал тему, впредь: хотелось бы пошире.
животное бедное, выло от боли ночами... а они посмотрели, предупредили и ушли?
необходимо было снять цепь, прочистить, подколоть антибиотиком, или хотя бы мазью смазать...
Возмущена я хозяйкой, ветеринаром и журналистом, написавшим эту статью!

[Исправлено: Палочка Коха, 18.07.2017 - 20:44]
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* Убийца драконов
Re: Жительница Костанайской области едва не заморила собственную...
Убийца драконов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 18.11.15
Отправлено: 18.07.17 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
проблемы у хозяйки собаки и дома не только от бедности или состояния здоровья, но и от элементарного равнодушия к беспорядку.

может быть все-таки от элементарного равнодушия к порядку?
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