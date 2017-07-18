peshexod Re: Гарантированный объем медицинской помощи будут получать все,... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3248

Регистрация: 25.06.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:37 Ну дождались, теперь бы какой изворотливый не изговнял бы всё.

Долго мы шли к этому.