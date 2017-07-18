Цитата: Victor Yang:

Такие светильники уже несколько лет закладываются в проекты дорог республиканского значения. Как это работает - не знаю. Но не думаю, что это наше ноу-хау. Скорее всего, решения есть по обслуживанию

Конечно! Такие проекты уже очень давно работают во многих странах, не говоря о том, что использование таких аккумуляторов обычное дело для Турции, Китая... солнца в Костанайской области даже зимой не мало. Не пойму откуда такой пессимизм? Проблем всегда хватает, но без освещения тоже не прожить. Не во тьме же ездить по таким дорогам какие в том же Лисаковске. И главное - быть независимым от услугодателей!