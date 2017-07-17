/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Государственные тролли		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 5 из 5«1...345
§ NG.kz
Государственные тролли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28936
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
– Ого! Ну-ка, расскажи поподробнее.
– Все очень просто. Почти каждый день к нам приходила директор департамента и давала задание на день или неделю. Определяла цели или жертвы. Например, она могла сказать: «Сегодня защищаем земельную реформу. Нужно убедить народ, что продажа земли иностранцам – это правильное решение».
Читать новость

§ 112
Re: Государственные тролли
112


(Пользователи)
Сообщений: 4223
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.07.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
собрались повышать тарифы на газ.
он тут как тут-НАДО ПОВЫСИТЬ В ПЯТЬ РАЗ.
ну и кто после этого он ?

Хех..
О газе что его повышать надо, я толкую давны-ым давно..
Неужели не знал?
О мусоре кстати тоже..
Кстати..
Цитата:
кустанаец:
жители высказывались против вырубки сквера в центре и стройки новой жральни.

Покажи мне хоть одного жителя против?
И покажи тех кто За?
Неужели тех кто За, 300 тысяс, кто против лишь 20?
И то кроме уида себя никто так и не показал..
Значит один?
Профайл

осведомленный
Re: Государственные тролли




Отправлено: 18.07.17 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
жители высказывались против вырубки сквера в центре и стройки новой жральни.
он тут как тут- НАДО СТРОИТЬ ЖРАЛЬНИ НА КАЖДОМ УГЛУ а елки в степи никому не нужны.

это дело личное, у вас есть деньги? стройте себе, никто слова не скажет.

гость
Re: Государственные тролли




Отправлено: 18.07.17 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Какой порочный круг?

Собачка на цепи во дворе. За миску помоев обязана гафкать на прохожих, а то хозяин выгонит и возьмет другую. Помоложе и позлее. Зато она в свободное время может выкусывать блох и лизать хозяину руки.
Цитата:
Бывалый:
Зачем уволиться?
Мне нравится моя работа.

Хотя, да! Видел собачек с остатками цепи на шее. Цепь перетерлась, и вот она-свобода! Бегает такая бедолага, не знает кто она, что делать. Корм добывать не умеет, привыкла, чем хозяин накормит, то и ладно. Хорошо если хозяин найдет, опять на цепь посадит. А если нет, сгинет, и никто и не узнает...

§ 112
Re: Государственные тролли
112


(Пользователи)
Сообщений: 4223
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.07.17 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх..
Собрали Вас слабаков в этой ветке и чего?
Вы стали или каким то образом станете сильнее, социально ответственнее?
Сбросите свои маски и подпишитесь собственными именами?
- Никак нет Сэр 112й!
Тогда чего же, зачем Вам эти понты?
Зачем уподобляться Сильным?
Профайл

всё просто
Re: Государственные тролли




Отправлено: 18.07.17 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
просто смешно:
112 прибыл на подмогу простыне.
два чела- которые просто всегда против. против всего.
типичные жирные тролли.

Отрицательных персонажей всегда тянет друг к другу, как магнитом. Они знают, что в случае-чего нормальные люди не помогут и не придут на помощь. Поэтому они всегда кучкуются в банды, организованные преступные группы и сообщества.
Романтика!

§ 112
Re: Государственные тролли
112


(Пользователи)
Сообщений: 4223
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.07.17 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
всё просто:
Отрицательных

Поразительно!
Вас троллей собрал поводырь, чтобы указать на "неправильного" тролля Привидение..
Да, без вас бы , без такой поддержки, без такой самоотверженно обиженной толпы, он бы никак не справился!
Молодца!
Так держать..
Какой Слабый характер!
Да любой обида вам обзавидуется!!
Профайл

кустанаец
Re: Государственные тролли




Отправлено: 18.07.17 - 19:13
Комментарий удален модератором.

1305
Re: Государственные тролли




Отправлено: 18.07.17 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Да любой обида вам обзавидуется!!


завидуй молча. тогда тебя будут считать человеком.
по сути ведь продолжаешь троллить.
сейчас пойдешь куриц в других ветках и пиво выкладыть.
об этом речь.
по большому то под дурачка косишь . в писят.

§ 112
Государственные тролли
112


(Пользователи)
Сообщений: 4223
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.07.17 - 19:26
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ 112
Государственные тролли
112


(Пользователи)
Сообщений: 4223
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.07.17 - 19:29
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ 112
Государственные тролли
112


(Пользователи)
Сообщений: 4223
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.07.17 - 19:34
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
Государственные тролли




Отправлено: 18.07.17 - 19:39
Комментарий проходит проверку.

* Валентин
Re: Государственные тролли
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6274
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.07.17 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Про систематическую ошибку выжившего че-нить слыхал, не?


Разумеется.
То, что ты пишешь только когда с кем-то/чем-то несогласен - тебя характеризует очень специфическим образом.
"А баба-яга - против".

Цитата:
Бывалый:
А вроде умничаешь регулярно...
А таких простых вещей тебе даже в голову не приходит...
Сам догадаешься к чему я веду или тебе еще и эту элементарщину разжевать нада?


А вот за такое тебя и стирают, а не за высказывание крайне ценного мнения, уникальная ты снежинка.
Профайл

Гость
Государственные тролли




Отправлено: 18.07.17 - 19:49
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 5 из 5«1...345
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: Валентин

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 129
Пользователей: 1
Всего: 130

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх