Цитата: кустанаец:

собрались повышать тарифы на газ.

он тут как тут-НАДО ПОВЫСИТЬ В ПЯТЬ РАЗ.

ну и кто после этого он ?

Хех..

О газе что его повышать надо, я толкую давны-ым давно..

Неужели не знал?

О мусоре кстати тоже..

Кстати..

Цитата: кустанаец:

жители высказывались против вырубки сквера в центре и стройки новой жральни.

Покажи мне хоть одного жителя против?

И покажи тех кто За?

Неужели тех кто За, 300 тысяс, кто против лишь 20?

И то кроме уида себя никто так и не показал..

Значит один?