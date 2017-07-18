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Куратор темы: drakon
* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11357
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик,вот проезжал мимо.
Мама с ребёнком а Папа где?

А вон он.В кустах отдыхает.И не видно,
его почти... :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11357
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.17 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
смотрю Дракоша, уже и на квартиру пустил 112-ого....)))))))))))

Доктор,не посчитайте за труд.
Прочтите несколько моих первых
коментов в Деревеньке.
Я иам всё написал,что предлагал...
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4437
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.07.17 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже что ли сгонять на Чапаева. Пофоткать один домик там. 8-)
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11357
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Тоже что ли сгонять на Чапаева. Пофоткать один домик там

Виталя,там ещё много чего есть - сфотать.
Например - разваленный и разграбленный
завод ЖБК. На крыше раньше был Ленин,
Символ Коммунизма,сделанный из
Арматуры.Если его ещё не сдали на
металлолом,он должен там быть....
Может у Марика есть фотка? С Лениным?... :oops:
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§ Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3551
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 18.07.17 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Виталя,там ещё много чего есть - сфотать.
Например - разваленный и разграбленный
завод ЖБК

-нет, Дракон....все это не то.... надо приехать самому ....лечь в травы и подышать полной грудью....
-я в 90 годах, когда чувствовал, что скоро сдохну в этом городе.... грузил палатку, несколько фляг с водой....овощей... сетку тушенок и других консервов.....спальный мешок... полмешка картошки.... и просил водителя отвести меня подальше в лес.... под Красный кордон или турбазу Лесную.... отдавал ему все свои мобилы...
-и дней 10 не приезжать за мной....!!!!!! и не искать меня.....пока сам не выйду на связь....или не приеду домой попутным транспортом....
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11357
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.17 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
отдавал ему все свои мобилы..

Ну,Доктор,ты и сказочник,как Алекс60.
У того компьютер был в 1986 году,
у тебя - мобилка в 1990 году... :lol:
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§ Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3551
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 18.07.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

после 93 года уже были в городе мобилы....одна фирма продавала их ....я уже писал об этом.... дорогущие, правда, но со своей отдельной частотой.... по безналу продавались... народу они были без надобности.... а вот, коммерсы выгадывали на оперативности проведения сделок.... за пару месяцев полностью себя окупали....
-компьютеры были на всех областных базах....счет-фактуры выписывали на них....комп можно было купить домой при желании....
-Тарановка была тогда отсталая деревенька.... когда вашему Акиму я привез для пробы 5 Камазов челябинской водки...он умолял загасить в первую очередь.. ихние талоны на водку...непорядок....талоны выдали...а водку не завезли....
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4226
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.07.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не вижу че то я тут Ленина..
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4226
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.07.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И тут..
Может как то нужно увеличить?
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4226
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.07.17 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может в той кучке лежит..
А может это подо мной его обломки..
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11357
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.17 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не,Марик,не видно - Ленина.Сдали его
на металлолом,наверное. как только
сняли его.Он пару тонн весил,если не
больше... :-o
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11357
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.17 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
когда вашему Акиму я привез для пробы 5 Камазов челябинской водки.

Ну и Аким,попробоватть водки,ему нужно было
целых 5 Камазов.А распробовал то хоть?... :lol: :oops: :-o
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11357
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.17 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Тарановка была тогда отсталая деревенька.

Цитата:
Доктор СИЗО:
а водку не завезли.

А чё её завозить то было?
За речкой Аят,Челябинская
область - начинается.Станица
Николаевская...Доктор,Доктор... :lol: :lol: :oops:
Профайл

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11357
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.17 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стиралку сегодня мне привезли на
1 час раньше,позвонив мне перед этим

и согласовали со мной.Забрали мою
старую.Мастер был с молодым беженцем... :lol:
Профайл

проходящий
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 18.07.17 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик,некоторые - это не понимают.
Не обращай внимания и они сами перестанут...


дракон, ты много потерял в моих глазах после таких слов.
каков твой друг- таков и ты.
ты попался на кукан.
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