у6 Re: Как у нас кладут асфальт #2







Отправлено: - 10:46 Вы видели улицу Абая??? как ее сделали?!! и это называется новый асфальт, да бог с ним с асфальтом, как его положили???)) ну как будто неуч клал руками и притаптывал ногой!) до такой степени безобразно, едишь на авто 60 км.ч и машину потряхивает, то стыки, то не ровности, то кривота! я в шоке! и это называется поклали новый асфальт) Кто был в Астане? На правом берегу какие хорошие дороги, едишь 100 км.ч и вообще красота, ниче не стучит не гримит, прям плывешь и наслаждаешься. Ну у нас на центральной улице Абая, это же кабздец!) извините за выражение, они походу все пьяные были когда его ложили туда) просто стыдоба! и это 21 век....