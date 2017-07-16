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§ NG.kz
Как у нас кладут асфальт
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28936
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.17 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
15/07/2017 22:00 Кладут асфальт сразу после ливня. Это же временный, всё равно в следующем году новый стелить) [video]https://www.youtube.com/watch?v=e_UztxkNA5E[/video]
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§ Vital
Re: Как у нас кладут асфальт
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4437
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.17 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Успокойтесь уже. Модернизируйте сознание свое. Какая разница какая погода. Современый асфальт он что в дождь что в жару ВРЕМЕНЫЙ .
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у6
Re: Как у нас кладут асфальт




Отправлено: 16.07.17 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы видели улицу Абая??? как ее сделали?!! и это называется новый асфальт, да бог с ним с асфальтом, как его положили???)) ну как будто неуч клал руками и притаптывал ногой!) до такой степени безобразно, едишь на авто 60 км.ч и машину потряхивает, то стыки, то не ровности, то кривота! я в шоке! и это называется поклали новый асфальт) Кто был в Астане? На правом берегу какие хорошие дороги, едишь 100 км.ч и вообще красота, ниче не стучит не гримит, прям плывешь и наслаждаешься. Ну у нас на центральной улице Абая, это же кабздец!) извините за выражение, они походу все пьяные были когда его ложили туда) просто стыдоба! и это 21 век....

димон
Re: Как у нас кладут асфальт




Отправлено: 16.07.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
место видимо такое :lol:

§ Vital
Re: Как у нас кладут асфальт
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4437
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.07.17 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я еще по абая не гонял. Но вот в астане был. И знаю где турки положили асфальт и где "наши" ( не наши они с армении шашлычно- асфальтовый техникум ) там других нема. Разница каласальна. Слов нет . Согласен с вами.
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!
Re: Как у нас кладут асфальт




Отправлено: 16.07.17 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
у6:
и притаптывал ногой!

лошадьми!

§ olegggon
Re: Как у нас кладут асфальт
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 795
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 16.07.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
у6:
Вы видели улицу Абая??? как ее сделали?!!


Согласен, асфальт уложен неровно. Ожидал лучшего, но у нас видать не могут лучше ложить.
Профайл

Кам
Re: Как у нас кладут асфальт




Отправлено: 17.07.17 - 02:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С шашлычно - асфальтовым техникумом насчет отката легче договорится.чем больше откат тем тоньше асфальт

ахеджакнутый
Re: Как у нас кладут асфальт




Отправлено: 17.07.17 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
у6:
Вы видели улицу Абая??? как ее сделали?!! и это называется новый асфальт, да бог с ним с асфальтом, как его положили???)) ну как будто неуч клал руками и притаптывал ногой!

Это новый метод,называется актюбинский.Инновации....

Земляк
Re: Как у нас кладут асфальт




Отправлено: 18.07.17 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Актюбинец красива, по местным каналам смотришь и удивляешься, он и строитель, и инженер, и агроном, и вообщем специалист широкого профиля всему научит. А вот контролировать ситуацию происходящего в области не может. По улицам областного центра и дорогам кустанайщины он вроде и не ездит. После любого ремонта асфальта хватает на месяц. Хватит красоваться пора спросить со своих подчиненных курирующих определённую отрасль. Стабилизационный фонд и тот провалили.
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